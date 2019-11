vor 26 Min.

Eine Liste zum Schutz des Zentrums

Der Stadtrat möchte künftigen Investoren in der Neuen Mitte durch ein Einzelhandelskonzept mehr Planungssicherheit bieten. Jetzt wurde noch einmal darüber diskutiert

Von Adrian Bauer

Der Königsbrunner Stadtrat hat in seiner aktuellen Sitzung die Königsbrunner Liste verabschiedet. Diese bildet die Grundlage eines Einzelhandelskonzepts mit dessen Hilfe die Räte sich Einfluss auf künftige Geschäftsansiedelungen außerhalb des Zentrums sichern. Ziel ist es, den Investoren für künftige Projekte auf der Rathauswiese eine gewisse Sicherheit zu bieten, dass ihre Investition nicht durch weitere große Konkurrenten gefährdet wird, die sich am Stadtrand ansiedeln.

Mit der Liste verschaffe sich die Stadt ein Mitspracherecht bei Sortimenten und bekomme die Möglichkeit, die Ausbreitung von Gewerbebetrieben zu steuern, sagte Bürgermeister Franz Feigl. In der Konsequenz bringe dies weitere Aufgaben mit sich, denn es müssen einige Bebauungspläne geändert werden: „Das wird uns in den nächsten Jahren noch beschäftigen.“

Die Stadt wünscht sich für die künftige Neue Mitte auch eine funktionierende Nahversorgung, wo sich die Bewohner fußläufig mit Lebensmitteln und Drogerieartikeln versorgen können. Drumherum soll die bestehende Struktur mit kleinen Fachgeschäften erhalten werden. Daher sind durch die Liste beispielsweise Neuansiedlungen oder deutliche Vergrößerungen von Lebensmittelmärkten ausgeschlossen, um die verbliebenen Potenziale in diesem Segment für die Innenstadt nicht zu gefährden.

Die bestehenden Märkte genießen einen Bestandsschutz und müssen sich nicht an die Königsbrunner Liste halten. Hier werden zwei Arten von Märkten unterschieden. Die Edeka-Läden in der Augsburger Straße, am Kreisverkehr Blumenallee, am Rosenpark und der Norma-Markt an der Gartenstraße werden als integrierte Läden betrachtet, sagte Norbert Lingen, Geschäftsführer des Erlanger Planungsbüros, das das Konzept erstellt hat. Diese Geschäfte erfüllen bereits die Funktion als Nahversorger im Wohnviertel. Sie bekommen daher mehr Freiheiten bei Vergrößerungs- und Modernisierungswünschen.

Bei den nicht-integrierten Märkten in den Gewerbegebieten ändert sich momentan ebenfalls nichts. Die Königsbrunner Liste wird für sie erst relevant, wenn sie eine Baugenehmigung für eine Vergrößerung bräuchten. Lingen verwies aber darauf, dass der Stadtrat mit einem Beschluss Ausnahmen genehmigen könne. Diese Möglichkeit wurde bereits bei früheren Besprechungen des Themas in Stadtratsausschüssen ausführlich thematisiert. Wichtig sei nur, dass die Ausnahmen städtebaulich oder versorgungstechnisch sauber begründet werden müssten, um keine Präzedenzfälle zu schaffen.

Jürgen Raab (Freie Wähler) und Alexander Leupolz (CSU) fragten nach, ob man wirklich Ausnahmen machen könne. Man wolle ja den Bürgern weiterhin die volle Auswahl bieten, sagte Leupolz. Da könne es doch nicht sein, dass wenn ein Markt zumache der Nachfolger keine Lebensmittel mehr anbieten dürfe. Norbert Lingen verwies nochmals darauf, dass diese Entscheidung bei der Politik liege. „Warum sollen wir dann diese Liste aufstellen. Im Zentrum können wir derzeit nichts machen, wollen es aber schützen und müssen dann gegen unsere eigenen Beschlüsse abstimmen.“

Florian Kubsch wunderte sich über die Einwände. Planer Markus Epple sei mindestens zweimal da gewesen und habe zu den vorgebrachten Einwänden alles erläutert. Man wolle ein attraktives Zentrum und habe eine von Fachleuten bestätigte Überversorgung im Gewerbegebiet Nord: „Die Königsbrunner Liste bringt die Versorgung nicht zum Zusammenbruch.“ Leupolz erwiderte, man stehe zur Liste, es gehe aber um die Details.

Letztlich wurde die Liste gegen die Stimmen von Freien Wählern, BbK und Wolfgang Leis (FDP/BF) verabschiedet.

