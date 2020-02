vor 51 Min.

Eine Predigt nach Noten

Beim abschließenden „Shine your light“ reckten auch viele Zuhörer ihre Hände in die Höhe, so wie kurz zuvor die Sängerinnen und Sänger.

Zum 20-jährigen Bestehen präsentiert das Ensemble um Sigrid Pröbstl vertraute Standards und neue Lieder. Wie das Leitmotiv „Gnade“ in Musik und Wortgottesdienst ausgedeutet wird

Von Hermann Schmid

Am Anfang und am Ende dieses Sonntagabend-Gottesdienstes in St. Johannes in Königsbrunn lassen die über hundert Sängerinnen und Sänger und die drei Musiker dem Gospel-Schwung freien Lauf. Dazwischen aber, bei den Liedern zu Kyrie, Gloria, Lesung, Predigt und Gebet, klingen die Lieder oft getragen, mitunter meditativ und schaffen damit den passenden Rahmen zum Nachdenken über die Frage, die Diakon Thomas Pötschke in Lesung und Predigt aufwirft: „Gnade - was ist das?“

„Aus Gnade“, auf Englisch „By Grace“, ist das Motto, das Chorleiterin Sigrid Pröbstl sowie Musiker und Komponist Tobias Reinsch zum 20-jährigen Bestehen ihres Gospelprojekts gewählt haben. Das will, wie die Leiter im Begleitheft betonen, seit 20 Jahren nicht einfach mit flotten religiösen Liedern begeistern, sondern Gottesdienste gestalten. Am Sonntagabend entwickelte sich so in St. Johannes eine, wie Diakon Pötschke es formulierte, „Predigt nach Noten“, bei der sich Bibelzitate und Liedtexte überschnitten.

Pötschke hatte für die Lesung jene Passage aus dem Brief an die Epheser ausgewählt, in der es heißt: „Denn aus Gnade seid ihr selig geworden durch Glauben, und das nicht aus euch: Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit sich nicht jemand rühme“.

Pötschke erläutert den Begriff „Gnade“ mit dem Bild von Schiffbrüchigen, die schon alle Hoffnung auf Rettung aufgegeben haben, als doch noch ein Schiff auftaucht und sie an Land bringt. Da schlägt der Diakon die Brücke zum Gospelprojekt: „Alles was wir Gutes tun, ist von Gott schon in uns angelegt“, das gelte auch für Musikalität, Organisationstalent und technisches Verständnis, die alljährlich zusammenwirken, um das Gospelprojekt entstehen zu lassen.

Durch das ausführliche Heft zum Jubiläum machen die Leiter des Gospelprojekts deutlich, dass ihnen nicht nur die Begeisterung für die Lieder, sondern auch das Verständnis von deren Texten und Aussagen am Herzen liegen. Sie skizzieren bei vielen den Bezug zur Bibel oder Infos zur Entstehung und geben an, wie häufig es in den bislang 20 Gospelprojekten schon ausgewählt wurde.

Heuer ist erstmals von Tobias Reinsch die Komposition „It is by grace“ und ein neuer Satz von „Amazing grace“ zu hören.

Mit dem „Praising song“ und „Lobe den Herren“ zum Auftakt sowie mit „Lift up your hands“ und „Shine your light“ hören die Besucher vertraute Lieder. Die vermitteln den Schwung dieses Kirchengesangs mit afro-amerikanischen Wurzeln. Und als schließlich die Sängerinnen und Sänger voller Begeisterung ihre Hände in die Höhe strecken, da stimmen viele Zuhörer mit ihren Armen ein. Am Ende gab es stehenden Applaus für alle Akteure.

