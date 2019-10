vor 53 Min.

Eine Schlussphase zum Verzweifeln

In einer turbulenten Partie müssen die Schwabmünchner gegen neun Gegner in noch den Ausgleich hinnehmen. Es ist nicht die einzige Nachlässigkeit.

Von Vanessa Bäumel

Beim einem kuriosen Spiel gegen den FC Ismaning musste der TSV Schwabmünchen, trotz doppelter Überzahl, in der Schlussphase noch den Ausgleich hinnehmen. So ging die Partie mit 3:3 zu Ende.

Bereits in der Anfangsphase gab es auf beiden Seiten einige Chancen. So verfehlten Fatlum Talla, Dominik Krachtus und Serhat Örnek für den TSV Schwabmünchen, die ohne Turgay KArvar und Thomas Rudolph antraten, nur knapp das Tor. Der Nachschuss vom Ismaninger Angelo Hauks fand ebenfalls nicht sein Ziel.

Jeremias Müller bringt Schwabmünchen in Führung

Jedoch gab es vermehrt Möglichkeiten für die Menkinger und diese waren auch das Team, das das Spiel machte. Belohnt wurde dies dann nach einer knappen halben Stunde, als sich Tim Uhde nach der Balleroberung durch die Abwehr kämpfte und dann in die Mitte legte, sodass Jeremias Müller nur noch seinen Fuß hinhalten musste, um das 0:1 zu besiegeln. Gute fünf Minuten später war es erneut Jeremias Müller, der eine gute Chance hatte, jedoch konnte ein Gegenspieler im letzten Moment klären. Kurz vor der Pause sah dann der Ismaninger Taijiro Mori nach erneutem Foulspiel an Tim Uhde die gelb-rote Karte und musste das Spiel somit frühzeitig verlassen.

„Meiner Meinung nach haben wir in der ersten Halbzeit ganz okay gespielt. Es war aber mit Sicherheit nicht unser bestes Spiel. Die zweite Hälfte haben wir dann ziemlich verpennt, wir haben trotz Überzahl geschlafen“, so TSV-Keeper Stefan Brunner. Auf die Frage, ob das Ergebnis gerecht ist, antwortet dieser nach dem Spiel: „Wenn man betrachtet, dass wir in zweifacher Überzahl noch ein Gegentor kassieren, ist das Remis gerecht.“

TSV-Kicker verpatzen den Start in die zweite Hälfte

In der zweiten Hälfte haben die Schwabmünchner dann etwas nachgelassen, sodass bereits in der 48. Minute der eingewechselte Bastian Fischer mit einem Weitschuss, welcher im oberen langem Eck einschlug, den Ausgleich erzielte. Lediglich zwei Minuten später, konnte Keeper Stefan Brunner zunächst den Schuss von Hugo Lopes abwehren, doch das Leder fiel dann Peter Schädler vor die Füße und der nahm die Einladung dankend an und verwandelte zum 2:1.

Im Anschluss, konnten die Ismaninger jeglichen Versuch des Spielaufbaus der Schwabmünchner unterbinden, sodass das Team von Trainer Maiolo nichts wirklich zu Stande bekam.

Bis zur 57. Minute, als Jeremias Müller im Ismaninger Strafraum zu Fall gebracht wurde. Schiedsrichter Torsten Wenzlik entschied folgerichtig auf Strafstoß, welchen Serhat Örnek souverän zum unter dem Strich verdienten Ausgleich verwandelte.

In der 69. Minute gab es dann erneut einen Platzverweis für die Ismaninger,nachdem Hugo Lopes Lucas Kusterer grob foulte. Quasi im Gegenzug, war es Dominik Krachtus der mit seinem ersten Saisontor sein Team in der 72. Minute erneut in Führung brachte.

Ein Strafstoß in der Schlussminute kostet Schwabmünchen den Sieg

Doch die Partie war bei weitem noch nicht entschieden, denn Stefan Brunner gewann nur kurz darauf eine 1:1 Situation für sich und wahrte somit die Führung des TSV. In der 89. Minute gab es jedoch nach einem Foul durch Rainer D’Almeida einen Freistoß für Ismaning, dem ein Foul in Schwabmünchner Strafraum folgte. Der Schiedsrichter entscheid erneut auf Strafstoß, den Bastian Fischer zum 3:3-Endstand verwandelte.

„Wir müssen zu Pause schon 3:0 führen. Danach schläfst du fünf Minuten und gerätst in Rückstand, trotz Überzahl. In zweifacher Überzahl kassieren wir dann noch den Ausgleich. Es ist nicht erklärbar, aber so ist es im Fußball manchmal“, so Spielleiter Manfred Bock nach dem Spiel.

Auch Schwabmünchens Trainer Paolo Maiolo war am Ende nicht zufrieden. „Natürlich sind wir enttäuscht, denn mit zwei Mann mehr sollte man eine Führung eigentlich nicht mehr verspielen. Aber Ismaning hat nie aufgegeben und in solchen Situation merkt man meiner jungen Truppe einfach doch noch ihre fehlende Erfahrung an. Den Sieg haben wir aber schon in der ersten Hälfte liegen lassen, denn wir hätten mehr als ein Tor machen müssen“, so der Trainer des Tabellendritten.

FC Ismaning Fritz (Tor); Redl; Siedlitzki (ab 83. Ketikidis); Siebald (ab 46. Fischer); Brandstetter; Mori; Weber (ab 46. Neuber); Schädler; Hauk; Ehret; da Silva Lopes.

TSV Schwabmünchen Brunner (Tor); Kusterer; Kümmerle; Talla; Uhde T; Örnek; Hannappel; Müller (ab 77. Aschner); D’Almeida; Krachtus (ab 72. Aracic); Uhde M.

Tore 0:1 Müller (29.); 1:1 Fischer (47.); 2:1 Schädler (50.); 2:2 Örnek (58. Elfmeter); 2:3 Krachtus (71.); 3:3 Fischer (89. Elfmeter).

Besondere Vorkommnisse Gelb-Rote Karte für Ismaning (43. Mori Taijiro/FC Ismaning), Rote Karte für Ismaning (68. Hugo Lopes/FC Ismaning).

Schiedsrichter Torsten Wenzlik.

Zuschauer 100.

