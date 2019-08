vor 42 Min.

Eine Vorzeigeveranstaltung für die Stadt

Tausende Besucher genießen den Sommerabend auf der Kulinarischen Nacht bei Musik in Bobingens Zentrum. Vor den Imbissbuden und Ständen bilden sich lange Warteschlangen.

Von Anja Fischer

Dort, wo sonst Autos durch die Bobinger Innenstadt fahren und parken, da war am vergangenen Wochenende einfach nur ein großes Fest, welches auf der Hochstraße zwischen Zentrumsplatz und Pfarrkirche stattfand.

Der Gewerbeverein Bobingen hatte eingeladen zur „Kulinarischen Nacht“, ein Veranstaltungsformat, welches so bereits mehrmals in der Bobinger Ortsmitte stattfand und sich mittlerweile zum Erfolgskonzept entwickelt hat. Die laue und trockene Sommernacht tat das ihre und lockte tausende von Besuchern auf die Partymeile. Mit zahlreichen Imbissbuden und verschiedenen Speiseangeboten von süßen Crepes und gebackenen Schnitten bis zum amerikanischen Burger oder von den deutschen Schupfnudeln über die beliebte Currywurst bis zum türkischen Döner. Und wem das nicht reichte, der konnte bei Pizzaschnitten und Steckerlfisch fündig werden. Dazu gab es neben dem allgegenwärtigen und beliebten Bier auch eine ganze Reihe anderer Getränke: fruchtige Cocktails, frische Eistees oder ein Glas Rotwein passend zur Sommernacht – kulinarisch blieb kaum ein Wunsch offen.

Das einzige, was den einen oder anderen Besucher ein wenig störte, aber dem großen Andrang geschuldet war, waren die teilweise doch recht langen Schlangen vor den einzelnen Ständen. Ein Beweis aber auch dafür, wie beliebt die Kulinarische Nacht mittlerweile geworden ist.

„Überwältigt“, zeigte sich zumindest Robert Menhofer vom Gewerbeverein Bobingen von den unzähligen Menschen, die noch zu später Stunde an den aufgestellten Biertischen beieinander saßen und fröhlich den Abend genossen. Unterhalten wurden sie dabei von der Band „Die Lumpenbacher“ aus Königsbrunn, die nicht nur Blasmusik, sondern auch so manchen fetzigen Sommerhit zum Besten gaben.

Luftballonkünstler kommt bei Kindern gut an

Ein kleines Rahmenprogramm bestehend aus Luftballonkünstler Patrick Melzer, der bis weit in die Nacht für die jungen Gäste die buntesten Dinge aus Luftballons fertigte und den Gratis-Rasuren vom Barber-Shop aus Bobingen, rundete den Abend ab.

Begeistert zeigten sich auch die zahlreichen Besucher. Einer davon war Jürgen Winterholler aus Bobingen. Er lobte das Fest im Zentrum der Stadt. „Wir haben heute Abend türkisch gegessen, das war hervorragend“, erzählte Winterholler. Das Bier schmecke auch gut und überhaupt treffe man viele nette Leute. Er finde das Fest deshalb einfach Klasse.

Tolle Kulisse beeindruck die Gäste

Und auch auf Gäste aus dem Ausland machte die Kulinarische Nacht großen Eindruck. Wie auf Jennifer Lyons aus Oklahoma und Bronson Jones aus Kalifornien. „Es ist einfach wunderbar hier“, schwärmte Jennifer Lyons, die hier Verwandte besuchte. „Ich wollte meinem Freund zeigen, wie so ein typisch deutsches Fest ist und das hier ist super. Wir haben Eis, Pommes und gutes Bier.“ Beeindruckt zeigte sich Bronson Jones auch von der Kulisse auf der Hochstraße. „Mit der Kirche im Hintergrund – das ist einfach toll“, meinte er. Überhaupt sei es schön zu sehen, was für eine tolle Zeit die Menschen an diesem Abend hätten.

Das hatten sie tatsächlich. Und zwar bis spät in die Nacht. Erst um 1 Uhr wurden die Biertische auf der Straße wieder abgebaut und die Bobinger Partymeile wieder ihrer ursprünglichen Bestimmung übergeben. Die Kulinarische Nacht ist eine Veranstaltung, die sich zum Aushängeschild für den Ort entwickeln könnte.

Von ihr werden die Besucher am kommenden Freitag, dem Tag der Vereine und Betriebe im Volksfestzelt in Bobingen noch einmal hören. Der Gewerbeverein veranstaltete bei der Kulinarischen Nacht ein Quiz, in dem Fragen zu örtlichen Betrieben gestellt wurden. Die Preise werden dann auf dem Volksfest an die Gewinner übergeben.

Mehr Fotos von der Kulinarischen Nacht in Bobingen finden Sie im Netz unter schwabmuenchner-allgemeine.de

