Eine exotische Genusswelt

Zum zweiten Mal gibt es das kulinarische Festival auf dem Schwabmünchner Eisplatz. Mehr als 20 Foodtrucks sorgen für Vielfalt. Selbst ein Regenschauer tut der guten Laune wenig Abbruch.

Von Christian Kruppe

Schon von Weitem sendet die Nase die Botschaft ans Kleinhirn: „Pass auf, da gibt es irgendwo was Besonderes.“ Dann los, dem feinen Gerüchen nach – direkt zum Schwabmünchner Eisplatz an der Jahnstraße. Dort fand am Wochenende zum zweiten Mal ein Streetfood-Festival statt.

Zwei Tage mit neuen Geschmackseindrücken

Nach dem tollen Erfolg im Vorjahr lag die Messlatte hoch. Doch das Veranstalterpärchen Costa Petrou und Viktoria Fischer hat seine Hausaufgaben gemacht. „Wir haben die Kritik aus dem Vorjahr ernst genommen und versucht, die Punkte umzusetzen“, sagt Viktoria Fischer. So stand nun auch Wein auf der Getränkekarte, was von den Besuchern dankend angenommen wurde – ebenso die erhöhte Anzahl an Sonnenschirmen und die erweiterten Sitzangebote – vor allem auf der Wiese neben dem Eisplatz. Die wurde auch gebraucht, da sich die Zahl der Trucks ebenso erhöht hat. Von 18 auf 23 stieg die Zahl der Anbieter, was für noch mehr kulinarische Vielfalt sorgte. Da fiel manchem Besucher die Wahl fast schon schwer. Schon alleine der Burgerliebhaber hatte sechs Stände zur Auswahl – und da gleicht keiner dem anderen. Neben den klassischen Varianten gab es auch Burger aus Wildfleisch, die Speckstreifen dazu gar vom Hirsch, dazu noch die Varianten mit „Pulled Pork oder Beef“, also gerupften Schweine- oder Rindfleisch. Optisch am meisten ins Auge fielen Burger aus Bisonfleisch im tiefschwarzen Brötchen, obendrauf noch mit Garnelen.

Burger und mehr

Nicht nur die Burgerfreunde kamen auf ihre Kosten. Selbst für die Freunde fleischloser Ernährung gab es reichlich Auswahl. Angefangen von Nudeln, die nach dem dem Kochen noch im Parmesanleib geschwenkt wurden, Salate und ein Stand mit veganen Genüssen boten genügend Optionen, auch ohne Fleisch das Festival genießen zu können.

Kein Wunder, dass in diesem Jahr schon am Samstag zur Mittagszeit viele Gäste kamen. Und der Besucherandrang sollte kontinuierlich stark bleiben.

Einzig ein kurzer, aber durchaus heftiger Regenschauer am Samstagabend sorgte für einen kleinen Besucherschwund. Aber nach dem Regen trauten sich die Schwabmünchner nochmals raus und genossen den trockenen, wenn auch etwas frischen Abend.

Am Sonntag bot sich das gleiche Bild wie am Samstag. Schon deutlich vor dem Mittagessen füllte sich das Gelände, vor allem Familien fanden sich ein. Kein Wunder, denn der Sonntag war auch als Familientag ausgerufen. Ponyreiten, Kinderschminken, Musik von Natalie Roher, ein Karussell und eine Hüpfburg sorgten auch bei den Kleinen für Extra-Spaß. Wie auch die „süßen“ Stände. Donuts, süße Brezen, Palatschinken mit süßer Füllung und vieles mehr lockten die Gäste für den Dessertgang.

Und dazu noch viel Musik

Neben den kaum aufzählbaren Genüssen sorgte auch das Rahmenprogramm für gute Stimmung. Lokale Größen wie Karheinz Hornung und Daniel Sascha, die Unterallgäuer Musikgröße Adi Hauke oder DJ Maximilian Maywald sorgten am Samstag für beste Unterhaltung, am Sonntag waren es dann Natalie Roher, die Schwabmünchner Nachwuchsband Milksnitte und der Klosterlechfelder John Gibson, die die Besucher unterhielten. Zudem ernteten die Menkinger Garde sowie Link2dance mit ihren Auftritten viel Applaus.

