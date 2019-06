15:16 Uhr

Eine geistreiche, launige und kritische Abifeier

Die Abifeier am Leonhard-Wagner-Gymnasium in Schwabmünchen war geistreich, launig und kritisch. Was so alles geboten war.

Schwabmünchen „Westminster Abi - der Adel verschwindet“, so lautet das Motto des diesjährigen Abiturjahrgangs des Leonhard-Wagner-Gymnasiums Schwabmünchen. Und er hatte nicht nur ein besonderes Motto, sondern auch einen nicht ganz alltäglichen Eigennamen.

Das Thema Adel zieht sich durch die gesamte Feier in der Stadthalle Schwabmünchen, die auf einen von den Schülern selbst gestalteten Gottesdienst folgte. Die stellvertretende Schulleiterin Marianne Mayer verlas die lange Liste der „adeligen Ehrengäste“, die auf das einleitende Musikstück der Blechbläser folgte.

„Bildung hilft, erwachsen zu werden“, dieses Zitat des ehemaligen Bundespräsident Joachim Gauck verwendete die stellvertretende Landrätin Sabine Grünwald in ihrem Grußwort und wies darauf hin, dass das Abitur der Schlüssel zum weiteren Leben sei.

Abizeugnis ein „Wertpapier mit Dividende“

Bürgermeister Lorenz Müller sprach im übertragenen Sinne von einem sonnigen Tag in der Stadthalle, nachdem sich bei einigen so manches schulische Gewitter abgeregnet hatte. Das Abiturzeugnis bezeichnete er als ein wichtiges „Wertpapier mit Dividende“, sprach von der Persönlichkeitsreifung der Schüler und einer gottseidank stark engagierten Jugend.

Die launigste und hintergründigste Rede hielt das Mitglied des Elternbeirats Alletsee. Er zitierte aus einem Artikel über Weinstöcke und zog sehr passende Vergleiche zum menschlichen Leben, vor allem in der Schulzeit. Wachsen und gedeihen, Wildwuchs in Schranken verweisen, die Qualität mit den Jahren steigern. „Ihr habt es jetzt selbst in der Hand, ob der Jahrgang 2019 ein Fusel oder ein Jahrhundert-Wein wird“, meinte er und heimste riesigen Beifall ein.

Nicht von der Digitalisierung einnehmen lassen

Neben vielen lobenden Worten bot Schulleiter Alexander Pfaffendorf in seiner Ansprache auch einige besondere Ansätze, vor allem in Richtung Digitalisierung. Er mahnte, sie kritisch und mit Augenmaß zu betrachten, sich nicht von ihr vereinnahmen zu lassen und sie auf ihre Stärken und Schwächen abzuklopfen, auch im Schulalltag, und meinte etwa so: „Der Lehrer wird wohl in Zukunft häufiger Moderator, Anreger und Berater als reiner Wissensvermittler sein. Extrem wichtig bleibt er aber in Sachen Persönlichkeitsentwicklung des Schülers und bei anspruchsvollen Gesprächen.“ Er ging in diesem Zusammenhang auch auf die Online-Petition zum Mathematik-Abitur ein, die von 76242 Befürwortern unterschrieben wurde. „Die Zahl der betroffenen Abiturienten liegt aber nur bei 30000.“ Und er fügte hinzu: „Ich denke, sie haben durch das Abitur die Reife, die Fähigkeit vernetzt zu denke, Probleme lösen zu können und Strukturen zu erkennen.“

Besser als der bayerische Durchschnitt

Er stelle dem Jahrgang ein gutes Zeugnis aus, betonte, dass diesmal das männliche und weibliche Geschlecht bei den Noten auf Augenhöhe sind, das Schwabmünchner Ergebnis besser als der bayerische Durchschnitt sein dürfte, bezeichnete die engagierten Lehrer als Lernpartner und wünsche den Abiturienten, einen Beruf zu finden, der ihre Berufung ist. „Nicht Streber bewegen die Welt, sondern die, die sich für etwas begeistern. Das steckt an.“

Die Oberstudienkoordinatorin Probst bezeichnete den Jahrgang als einen ganz besonderen mit eigenem Charakter.

Launig wurde es wieder, als Jonathan Stiber und Leon Lieckfeld ihre schnell gestrickte Schüler-Abi-Ansprache als Abschiedsrede hielten. Sie sprachen, getreu ihrem Abi-Motto, von sich als Lords und Ladys auf der Abschlussreise durch ihr Königreich, erklärten sich zur Elite der Schule, sprachen von Anstrengung und Spaß, mehr oder weniger sinnvollen Lerninhalten, stellten ihren Lehrern und Mitschülern ein sehr gutes Zeugnis aus, erläuterten kurz ihren Ruf als „Schlaftablettenjahrgang“ und endeten mit dem Satz: „Möge die Straße uns wieder einmal zusammenführen.“ Denn darin waren sich alle Redner einig: Die in der Schule erworbene Gemeinschaft ist ein hohes Gut.

Von der eleganten Robe bis zum Schlabberlook

Nicht so ganz einig waren sich die Abiturienten beim Dresscode. Die Palette bei der Zeugnisübergabe reiche von Turnschuhen bis zu High Heels, von der Fliege bis zur Kappe, also von der eleganten Abendrobe bis zum Schlabberlook.

Zur gelungenen Abrundung des Vormittags trug die Big Band unter der Leitung von Swen Graba mit mehreren Stücken bei. (rr-)

Rund 100 Abiturienten des Leonhard-Wagner-Gymnasiums Schwabmünchen erhielten am gestrigen Freitag in der Stadthalle ihre Abiturzeugnis.

Besondere Ehrungen am Leonhard-Wagner-Gymnasium Schwabmünchen

Deutsche Physikalische Gesellschaft Andreas Brehm, Florian Gaksch, Vanessa Genßler, Leon Lieckfeld, Daniel Wiedemann

Vereinigung Deutscher Mathematiker Andres Brehm

Gesellschaft Deutscher Chemiker Raphaela Bertram, Max Krebel, Dominik Schmid

Biologie-Zukunftspreis Leah Melchert

Herausragende Leistungenin den MINT-Fächern Vanessa Genßler, Florian Gaksch

SMV-Engagement Selina Engelbrecht

Künstlerisches Engagement Stefanie Nothofer

Layout Schülerzeitung Tim Stuhler

Beste Abiturienten

Note 1,2 Helena Ruf

Note 1,3 Simge Aykac, Maxim Dauenhauer, Florian Gaksch, Melissa Reißmüller (rr-)

