vor 59 Min.

Eine leuchtende Flaschenpost zu Weihnachten

Zuletzt kommt die Lichterkette in die Flasche

Basteltipp für Weihnachten: Sina Pfitzmaier aus dem Augsburger Land zeigt, wie schnell und einfach eine ausgefallene Dekoration entsteht.

Sina Pfitzmaier hat eine Bastelidee, für die sie nur wenig Material braucht: Eine Serviette, eine Flasche, ein Pinsel, Bastelkleber und eine Lichterkette sind nötig, um die mit Serviettentechnik beklebte Flasche zu gestalten. Zunächst löst die Kühlenthalerin vorsichtig die oberste Schicht der Serviette und teilt diese, so dass sie zwei der ursprünglich vier Quadrate einer ausgeklappten Serviette verwenden kann.

Bezüglich der Motivwahl der Servietten steuert Sinas Mutter einen Tipp bei: „Nostalgie-Servietten eignen sich gut für diese Adventsbastelei.“ Aber auch Servietten mit einer kleinen Weihnachtsgeschichte oder klassischen Adventsmotiven sind für diesen Basteltipp geeignet.

Zuerst die Mitte des Serviettenstreifens ankleben

Nachdem sie die Serviette vorbereitet hat, nimmt Sina sich die Flasche vor und pinselt eine dünne Schicht Kleber auf. Die kreative Schülerin weiß: „Die Bastelei funktioniert mit durchsichtigen Flaschen und mit Flaschen aus Milchglas.“ Einen schmalen Streifen Kleber zwischen fünf und acht Zentimetern pinselt Sina auf die Flasche, dann legt sie die Serviette an. Diese platziert sie so, dass sie die Mitte des Serviettenstreifens zuerst anklebt. Nun pinselt Sina den Rest der Flasche mit Kleber ein, um anschließend die ganze Serviette zu befestigen. Um zu verhindern, dass die Serviette auf der Flasche überlappt (was vor allem bei Motiv-Servietten zu einer ungewöhnlichen Optik führen kann), trennt Sina den überschüssigen Streifen ab.

Um der mit Serviette beklebten Flasche eine einheitliche Optik zu geben und um kleine Unebenheiten auszugleichen, pinselt Sina nun eine dünne Kleberschicht auf die Serviette. Achtung: „Gepinselt wird vorsichtig von unten nach oben“, rät die 13-Jährige. Reißt die Serviette ein, kann das so entstandene Loch mit einem kleinen Stückchen der übrigen Serviette schnell überklebt werden.

Lichterkette gleicht einem dünnen Draht mit kleinen Lichtern

Anschließend hängt Sina die Lichterkette in die Flasche, die einem dünnen Draht mit zehn kleinen Lichtern gleicht. „Diese gibt es auch mit mehreren Lichtern und in bunten Farben“, erklärt die Kühlenthalerin, die bereits seit fünf Jahren Selbstgebasteltes bei der alljährlichen Dorfweihnacht im Ort verkauft. Wichtig ist bei der Wahl der Lichterkette vor allem, dass das Batteriefach sich am Ende der Lichterkette befindet. (bras)

