Eine verkehrte Welt auf der Schlossbergbühne in Scherstetten

Mit „A so geht’s“ sorgen die Schauspieler auf der Schlossbergbühne für Heiterkeit. Der Schwank stellt die Rollenverteilungen von Mann und Frau auf den Kopf.

Von Marcus Angele

„Lachen ist die beste Medizin, da hat kein Virus eine Chance“, ist Armin Kraus überzeugt. Als Hauptdarsteller und Vorsitzender der Scherstetter Schlossbergbühne hat auch er sich Gedanken zum Coronavirus gemacht. „Aber an eine Absage haben wir nie gedacht“, sagt Kraus. Die ganze Welt spiele verrückt, die Theatergruppe wolle die Zuschauer wenigstens für einige Stunden zum Lachen bringen.

Das ist den Mitgliedern bei der Premiere des bayerischen Schwanks „A so geht’s“ von Ingrid Klameth grandios gelungen. Gleich 13 Schauspieler stehen heuer auf der Schlossbergbühne. Die Rollen hat Spielleiterin Andrea Rogg vom Hauptdarsteller bis zum kleinsten Nebendarsteller hervorragend besetzt. So bringt Konrad Schreiegg bei seinen kurzen Einsätzen als braver Ehemann das Publikum allein mit Mimik zum Lachen.

Scherstetter Schlossbergbühne: Spürbare Nervosität hinter der Bühne

Bevor der Vorhang aber zum ersten Mal aufging, herrschte spürbare Nervosität hinter der Bühne. Selbst alte Hasen wie Claudia Knöpfle oder Irmi Kraus hatten ein wenig Lampenfieber. „Aber das ist normal und gehört dazu“, sagt Kraus. Während die einen noch kurz im Textheft blätterten, nahmen die anderen einen schnellen Zug an der Zigarette, bevor es auf die Bühne ging. Doch als im Ambiente des Pfarrstadels der Vorhang aufging, war davon nicht mehr viel zu spüren.

Im neuesten Stück „A so geht’s“ treffen sich Bauer Schorsch (Armin Kraus), sein Knecht Korbi (Matthias Deschler) und seine drei Freunde, Bene (Alexander Rogg), Toni (Martin Schreiegg) und Michl (Dieter Schmittner) wie immer zum Stammtisch. Und obwohl sie bei viel Bier und Schnaps vor lauter Ärger nicht über ihre Frauen reden wollen, wird Kellnerin Resi (Manuela Heckl) Zeugin eines hitzigen Gesprächs über die Gewohnheiten der gefürchteten Ehefrauen.

„A so geht’s“: In ihren (Alb)träumen sind die Rollen vertauscht

Als sich alle wieder auf den Heimweg machen, übermannt den Bauern und seinen Knecht die Müdigkeit und sie verfallen in einen Schlaf, der es in sich hat: Denn in ihren (Alb)träumen sind die Rollen vertauscht. Hier kann sich allen voran Claudia Knöpfle als resolute Anni herrlich austoben. Doch auch ihre Freundinnen Emmi (Irmi Kraus), Zenta (Gisela Schmittner) und Kathl (Barbara Glas) sorgen im forschen Umgang mit ihren hausfraulichen Mannsbildern für Heiterkeit. Verkehrte Welt, denkt sich Feriengast Clara (Tanja Deschler). Sie hatte erwartet, dass in Bayern die Männer die Hosen anhaben. Noch etwas mehr Emotion bringt schließlich der Vertreter für Kurz- und Miederwaren Herr Heider (Frank Schrettle) in die Runde, der mit seinen Dessous für reichlich Stimmung sorgt. Nur im Haus von Schorsch und Anni bleibt alles beim Alten. So bleibt Schorsch nur der Ausweg, seiner Anni echte Gefühle zu entlocken. Armin Kraus und Claudia Knöpfle blühen in ihren Rollen auf.

Schnell vergehen die zweieinhalb Stunden und auch der Abspann wird kurios, wenn Armin Kraus sich beim Masken-Team bedankt, das ihn doch schöner herrichtet, als er ist. Auf dem Nachhauseweg gibt er noch allen einen Tipp: „Männer, wenn ihr mit euren Frauen redet, dann geht alles von ganz allein –denn nur a so geht’s“.

Mit einem Teil der Einnahmen unterstützt das Theater die Aktion „Rettet das Lagerhaus“. Die örtlichen Vereine wollen das Lagerhaus in der Dorfmitte von Scherstetten erhalten.