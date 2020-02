08.02.2020

Einer der größten Kinderbälle der Region

Jetzt Karten sichern für das bunte Programm in der Willi-Oppenländer-Halle in Königsbrunn

Es ist der größte Kinderball in Königsbrunn und Umgebung: In der Willi-Oppenländer-Halle gibt es für die großen und kleinen Gäste am Rosenmontag ein buntes Programm und vor allem können Kindereintrittskarten bei den Sponsoren kostenlos abgeholt werden, zumindest solange der Vorrat reicht.

Damit möchte der Hilfsfonds Königsbrunn als Veranstalter gewährleisten, dass alle Kinder in der Brunnenstadt und Umgebung die Möglichkeit haben, Fasching zu feiern, wie Brigitte Holz erklärt: „Daher sind auch die Eintrittspreise für Erwachsene und Kinder an der Tageskasse niedrig gehalten, unseren Ball sollen sich alle leisten können.“

Dank der vielen Unterstützer können die Veranstalter Jahr für Jahr eine große Veranstaltung bieten. Neben Musik von „DJ Charly“, verschiedenen Hüpfburgen und mehreren auftretenden Show-Tanzgruppen wird auch das Bullenrodeo wieder auf dem Programm stehen, genauso wie der Luftballon-Artist.

Die aktiven Mitglieder des Hilfsfonds sind ebenfalls kostümiert mit in der Halle und beschäftigen an verschiedenen Ständen die Kinder. „Und wir haben auch ein Auge darauf, dass die ganz kleinen Prinzessinnen und Cowboys nicht zu kurz kommen“, so Holz.

Seit einigen Jahren kommen auch viele der erwachsenen Begleiter in Kostümen und machen aktiv mit. Immer mehr Familien feiern auf dem Faschingsball zusammen. Das freut die Macher und bestätigt sie in ihrem Engagement, den Rosenmontagsball weiter zu gestalten. Damit den Feiernden die Puste nicht ausgeht und sie Energie tanken können, wird es neben „Hot Dogs“ und Getränken auch Kaffee und Kuchen geben. Damit können sich Erwachsene und Kinder ins etwas ruhigere Foyer zurückziehen. Dort sind Biertischgarnituren aufgebaut. Die Veranstalter bitten darum, dass in der Turnhalle Turnschuhe getragen werden.

Los geht’s am 24. Februar, ab 14 Uhr, Einlass ist ab 13.30 Uhr in der Willi-Oppenländer-Halle, Karwendelstraße.

Kinderkarten für den Rosenmontagsball in Königsbrunn kosten zwei Euro, Erwachsene zahlen drei Euro an der Tageskasse. Kinderkarten sind kostenlos abzuholen bei McDonalds, Edeka-Toth, GWG-Gesellschaft für Wohnungsbau der Stadt, Top-Werbung, Die Zahnärzte im Seilerhof, Michael Griesbauer Optik, Kreissparkasse Augsburg/Zweigstelle Königsbrunn, Fitz Fitness-Studio, VR Bank Augsburg-Ostallgäu, Bürotechnik Werner, Friseurteam Zeininger, Injoy Fitness Studio. (deen)

