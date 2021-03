07:00 Uhr

Einkaufen: Langenneufnach hat jetzt einen Staudenmarkt

Plus Vor zehn Jahren gab es erste Überlegungen, nun ist es so weit: In Langenneufnach hat der neue Edeka-Markt an der Hauptstraße eröffnet. Was es dort alles gibt.

Von Karin Marz

Nach genau einem Jahr Bauzeit hat der neue Edeka-Markt in Langenneufnach eröffnet und das Interesse am Eröffnungstag war bei der Bevölkerung groß. Sascha Korljan betreibt als Pächter und selbständiger Einzelhandelskaufmann den Staudenmarkt gemeinsam mit seiner Frau Naomi. Auf einer Gesamtverkaufsfläche von 1200 Quadratmetern bietet Korljan neben dem gewohnten Vollsortiment eines Edeka-Marktes zahlreiche regionale Produkte an und betreibt auch einen Backshop sowie ein Café.

"Die letzten fünf Wochen waren wir und unsere Mitarbeiter mit dem Einräumen der Waren beschäftigt, damit alles pünktlich zur Eröffnung fertig ist. Gleich nachdem wir dann am ersten Verkaufstag den Laden in der Früh aufgesperrt haben, waren auch schon die ersten Kunden da“, erzählte Korljan und freut sich, dass er auch bereits viel positive Resonanz über den Markt von den Kunden erhalten habe.

Bürgermeister Eichinger zählte zu den ersten Gratulanten

Zu den ersten Gratulanten am Eröffnungstag zählten Bürgermeister Gerald Eichinger sowie Klaus Eichendorf vom Investor KIZ GmbH. "Ursprünglich gab es bereits vor über zehn Jahren Überlegungen, einen Supermarkt in Langenneufnach zu bauen, doch die Pläne wurden damals wieder verworfen“, erklärte Eichinger, der die neue Einkaufsmöglichkeit vor Ort als großen Gewinn für die Langenneufnacher und die umliegenden Gemeinden sieht.

Denn nach einer erneuten Überprüfung der marktrelevanten Kriterien habe sich Edeka schließlich nun doch für eine Marktansiedelung in Langenneufnach entschlossen, so Eichendorf und Bürgermeister Eichinger fügt hinzu, dass der Bau aber erst nach schwierigen Grundstücksverhandlungen starten konnte.

