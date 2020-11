13:38 Uhr

Einsatzkräfte starten erneut Suche nach Vermisstem am Watzmann

Plus Die Einsatzkräfte am Watzmann wollen die Suche nach dem seit einem Monat vermissten Valentin Wappler nicht aufgeben. Jetzt wurde wieder eine Suchaktion gestartet.

Von Sören Becker

Seit einem Monat wird ein Bergsportler aus Untermeitingen am Watzmann vermisst. Nun hat die Bergwacht in Ramsau sich wieder auf die Suche begeben. Das Wetter macht die Sache aber schwierig. Bis zur nächsten Suchaktion wird es noch etwas dauern. "Die Suche ist nicht eingestellt, aber unterbrochen", teilt das Bayerische Rote Kreuz Berchtesgaden mit.

Schnee am Watzmann erschwert Suche nach Vermisstem

Im Polizeihubschrauber Edelweiß 7 hat die Bergwacht Gebiete am Mooslahnerkopf und der Wiederroute abgeflogen„ Auch auf dem benachbarten Kleinen Watzmann, auch bekannt als Watzmannfrau haben die Einsatzkräfte gesucht. "Durch die tief stehende Herbst-Sonne und den nächtlichen Frost hält sich der Schnee in den schattigen Hochlagen leider hartnäckig, was die Suche schwierig gestaltet“, berichtet Bereitschaftsleiter Rudi Fendt.

Hüttenwirte, Nationalparkranger, Förster und Jäger wurden gebeten, achtsam zu sein und etwaige Hinweise an die Bergwacht zu melden. Der 21-jährige Untermeitinger studiert in München an der Universität der Bundeswehr und war am 9. Oktober ins Berchtesgadener Land gefahren. Seit dem wird er vermisst.

