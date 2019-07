vor 6 Min.

Einweihungsparty mit einem Wiedersehen

Nach mehrjähriger Generalsanierung ist die Königsbrunner Kita St. Michael nun wieder voll in Betrieb. Beim Tag der offenen Tür gibt es viel zu entdecken.

Von Andrea Collisi

Ein großes Feuerwehrauto, ein Sanitätswagen und ein Polizeiauto stehen quer hinter der Kirche Maria unterm Kreuz, beziehungsweise im Garten der Kindergartenstätte St. Michael. Doch zum Glück, es ist kein Unfall passiert oder ein Feuer zu löschen! Die Fahrzeuge stehen samt Personal bereit und zeugen wie die Fähnchengirlanden um das Gebäude und die Windräder im Vorgarten davon, hier findet heute ein ganz besonderer Tag statt. Die Kindergartenstätte öffnet ihre Tore.

Nach jahrelangen Umbaumaßnahmen sind interessierte Bürger eingeladen, das gelungene Resultat zu betrachten und beim großen Dankesfest mitzufeiern. Viele Kinder und Erwachsene, die zuvor den Familiengottesdienst gefeiert hatten, liefen in Prozession hinter Pfarrer Bernd Leumann und den Ministranten, die ein großes gesegnetes Mosaikkreuz trugen, zum Eingang des Kindergartens. Nach mehrjähriger Generalsanierung sind die Baumaßnahmen seit Mai abgeschlossen. Drei Umzüge zwischen Pfarrheim und Kindertagesstätte zur Unterbringung der einzelnen Gruppen während der Bauarbeiten waren bewältigt worden.

Königsbrunns größte Kita ist nun keine Baustelle mehr

Am Tag der offenen Tür dieser größten Königsbrunner Kindergartentagesstätte mit sechs Gruppen im Kindergartenbereich und drei Kinderkrippenräumen schaut man in lauter strahlende, zufriedene und erleichterte Gesichter: Leiterin Anita Anton sagt, sie sei einfach nur glücklich, einen solchen „Traumkindergarten“ anführen zu können. Sie dankt dabei der Stadt, dem Bistum und der Kirchenstiftung „Maria unterm Kreuz“. Die Architekten Monika Voss und Sebastian Filutowski, sind als Verantwortliche der Baumaßnahmen (siehe Infokasten) erleichtert, dass alles gut gelungen ist. Die Geldgeber, Vertreter der Kirchenstiftung und der Stadt, sind überzeugt, dass sich die Investition gelohnt haben. Die Mitarbeiter freuen sich beispielsweise auch über eine schöne neue Küche und einen Mitarbeiterraum.

Viele ehemalige Kinder wie Eltern und Mitarbeiter sind zur Einweihung gekommen. Zu ihnen gehört auch Polizeioberkommissar Michael Ammer, der sehr gern sich über den Tag zur Verfügung stellte, um den begeisterten Kindern seinen Dienstwagen mit all seinen Extras zu erklären. Denn er gehörte zu den ersten Kindern im Kindergarten St. Michael, der 1981 eröffnet wurde. Seine damalige Erzieherin Brigitte Holz ist auch immer noch da. Unterm Mirabellenbaum, den es auch damals schon gab, lassen sie sich zusammen fotografieren.

Stadt steuerte zwei Millionen Euro zur Sanierung bei

Architektin Monika Voss führte Besucher umher, was natürlich vor allem auch die anwesenden Stadträte interessierte. Neben Bürgermeister Franz Feigl waren auch seine beiden Stellvertreterinnen, Barbara Jaser und Ursula Jung gekommen. Feigl sprach die große Aufgabe an, die mit der Generalsanierung bewältigt worden sei. Zwei Millionen Euro hatte die Stadt beigesteuert, mit Unterstützung der Besuchern: „Sie alle haben ihren Anteil mit ihrer Einkommenssteuer und ihrer Kirchensteuer daran.“ Kirchenpflegerin Gabi Weber stieß mit einem erhobenen Glas Sekt am Ende des offiziellen Teils darauf an, dass man nach fast zehn Jahren Krippenbau und Kindergartensanierung nun erstmals Ruhe habe.

