EHC Königsbrunn: Trotz Corona soll gespielt werden

In der Eishockey-Bayernliga soll der Spielbetrieb trotz aller Corona-Probleme weitergehen: Für den EHC Königsbrunn stehen zwei Partien an.

Zunächst müssen die Königsbrunner am Freitag in Schweinfurt antreten (Beginn: 20 Uhr), bevor man am Sonntag in eigener Halle ab 18 Uhr gegen Waldkraiburg ran muss. "Ich gehe davon aus, dass beide Spiele stattfinden werden, ich habe nichts Gegenteiliges gehört", sagt der EHC-Vorsitzende Tim Bertele.

Eigentlich wollten die Königsbrunner mit einem großen Bus nach Schweinfurt fahren, der 48 Plätze hat - doch daraus wird nichts: "Der Busunternehmer hat uns mitgeteilt, dass er nur zwölf Leute mitnehmen darf. Da frage ich mich schon, wo da der Sinn ist bei solchen Regelungen, denn jetzt werden wir wahrscheinlich mit Kleinbussen die 400 Kilometer nach Schweinfurt fahren müssen, in denen die Spieler deutlich enger aufeinanderhocken", ärgert sich Tim Bertele.

Schweinfurt steht zwar mit neun Punkten in der Tabelle deutlich hinter dem EHC Königsbrunn (20 Zähler), doch unterschätzen darf man die Unterfranken nicht. "Das war schon bei unserem 3:1-Sieg im Hinspiel eine ganz enge Kiste. Ich denke, da werden Kleinigkeiten entscheiden", sagt Bertele. Die Schweinfurter jedenfalls rechnen sich gegen Königsbrunn etwas aus: "Wir haben diese Woche wieder hart und gut trainiert. Den Schwung aus dem Auswärtssieg beim ESC Geretsried wollen wir natürlich mitnehmen und den Fans endlich wieder einen Heimsieg schenken", sagt der Schweinfurter Youngster und Trainersohn Lucas Kleider gegenüber dem Online-Magazin bayernhockey.com.

Waldkraiburg darf nicht trainieren

Doch auch die Königsbrunner präsentierten sich zuletzt gut in Form und sind nach vier Siegen in der Tabelle fleißig nach oben geklettert. Hier steht man punktgleich mit dem Gegner vom Sonntag, dem EHC Waldkraiburg, der aber ein Spiel weniger absolviert hat. Und es werden bei den Waldkraiburgern noch Spielausfälle hinzukommen, denn der Landkreis Mühldorf hat eine Inzidenz von über 1000, sodass man keine Heimspiele mehr absolvieren und in eigener Halle auch nicht mehr trainieren darf. Die Waldkraiburger haben zwar versucht, in benachbarte Stadien nach Dorfen oder Grafing auszuweichen, doch dort sind die Eiszeiten knapp, sodass vorerst kein Trainingsbetrieb möglich ist.

Dominic Auger vor dem Comeback beim EHC Königsbrunn

Im Heimspiel gegen Waldkraiburg am Sonntag soll dann auch Verteidiger Dominic Auger sein Comeback geben, der lange aus beruflichen Gründen verhindert war. Damit stehen Trainer Andreas Becher bis auf den Langzeitverletzten Gustav Veisert alle Spieler zur Verfügung. Im Hinspiel musste sich Königsbrunn unglücklich in der Verlängerung in Waldkraiburg mit 2:3 geschlagen geben. "Eigentlich haben wir uns vorgenommen, an jedem Wochenende drei Punkte zu holen. Aber wenn es sechs werden, hab ich da natürlich auch nichts dagegen", hofft Bertele auf eine Fortsetzung der Siegesserie.

Im Königsbrunner Eisstadion gilt die 2G-plus-Regel - es dürfen also nur Geimpfte und Genesene mit einem aktuellen Test rein. Außerdem ist die Zuschauerkapazität auf 225 begrenzt. Der Verein bietet Testmöglichkeiten vor dem Stadion zum Selbstkostenpreis an. "Wer will, kann seinen Test aber auch mitbringen und unter Aufsicht durchführen", so Bertele.