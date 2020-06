06:05 Uhr

Eishockey: Ex-Königsbrunner Hayden Trupp wechselt nach Landsberg

Eishockey-Spieler Hayden Trupp, ehemals Stürmer beim EHC Königsbrunn, wechselt zu den Riverkings nach Landsberg. Was er sich für die Saison vorgenommen hat.

Der HC Landsberg nimmt zur neuen Saison den US-Amerikaner Hayden Trupp unter Vertrag. Der 28-jährige Stürmer wechselt aus Königsbrunn zu den Riverkings. Dort spielte er seit der Saison 15/16 und erarbeitete sich den Ruf als äußerst zuverlässiger Scorer. In seiner Heimat spielte Trupp beim Team der University of Alaska Anchorage (NCAA Division1). Der Neuzugang nimmt bereits am Sommertraining der Riverkings teil.

Befragt nach seinen Vorsätzen für die neue Saison, sagte Trupp: „Ich will der Mannschaft natürlich mit Punkten auf dem Eis helfen. Darüber hinaus wollen wir schnell unser Hockey dem Tempo, der Taktik und der Struktur in einer höheren Liga anpassen. Dabei will ich gerne meine Erfahrungen aus Nordamerikas höchster Uni-Liga NCAA mit einbringen. Dort wurde auch viel Wert auf Taktik und System gelegt. Ich freue mich jetzt schon auf die neue Saison und die Fans in Landsberg.“

Hayden Trupp trainiert bereits mit den Landsberg Riverkings. Bild: Horst Plate

Landsberger froh über Verpflichtung von Ex-Königsbrunner Hayden Trupp

Landsbergs Vize-Präsident Gerhard Petrussek zeigt sich froh über die Verpflichtung: „Hayden ist ein schneller Skater und hat richtig gute Hände.“ Der Wunschspieler von HCL-Coach Fabio Carciola, der Trupp noch aus seiner Zeit als Königsbrunner Spielertrainer kennt, habe eine super Spielübersicht und ein sehr gutes Spielverständnis, damit werde er der Mannschaft in vielen wichtigen Situation weiterhelfen können, so der Landsberger Trainer. (AZ)

