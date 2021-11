Für den EHC Königsbrunn geht es gegen die Kellerkinder

Gegen den Letzten und den Vorletzten geht es am Wochenende für das Eishockey-Team des EHC Königsbrunn in der Bayernliga.

Zwei Aufgaben, die auf dem Papier lösbar erscheinen, warten am Wochenende auf das Eishockey-Team des EHC Königsbrunn: Am Freitag muss man um 20 Uhr beim Tabellenvorletzten Pfaffenhofen ran, am Sonntag erwartet man in eigener Halle das Schlusslicht VfE Ulm/Neu-Ulm (18 Uhr).

Die Pfaffenhofener sind die Schießbude der Liga: minus 45 lautet die Tordifferenz – der mit Abstand schlechteste Wert in der Bayernliga. Den ersten Sieg holte das Team am vergangenen Freitag beim 6:3 gegen Dorfen. Nach einer 2:1-Führung leistete man sich im zweiten Drittel einen Aussetzer und innerhalb von 42 Sekunden drehte Dorfen das Spiel und kam zu zwei Treffern. Doch noch vor der zweiten Pause schlug Pfaffenhofen zurück und brachte den ersten Dreier unter Dach und Fach. „Unsere Chancenverwertung war effektiver als in den vergangenen Spielen und der erste Saisonsieg wird uns Selbstvertrauen für die kommenden Aufgaben geben“, sagte Vorstand Alexander Dost. Davon war aber zwei Tage später nichts mehr zu spüren, denn in Amberg setzte es eine 2:11-Klatsche, sodass die Pfaffenhofener nur vier Punkte auf der Habenseite verbuchen können.

Die Bilanz des Gegners vom Sonntag ist noch ernüchternder: Die Ulmer haben gerade mal einen Zähler aus den bisherigen neun Partien geholt, und zwar nach der 3:4-Niederlage nach Verlängerung am 31. Oktober in Miesbach. Jedoch sollte man die Devils aus Ulm nicht auf die leichte Schulter nehmen, denn am letzten Wochenende gab es nur knappe Niederlagen beim 4:5 gegen Geretsried und dem 3:5 in Dorfen. Dabei lagen die Ulmer in Dorfen nach 35 Minuten schon mit 0:5 hinten, kämpften sich aber noch einmal heran. Trotzdem war Trainer Robert Linke nach der Partie stocksauer und sprach gar von Arbeitsverweigerung einiger Spieler.

Bertele: Gegner nicht unterschätzen

Tim Bertele, Vorsitzender des EHC Königsbnrunn, warnt davor, die beiden Gegner vom Wochenende zu unterschätzen: "Nur weil die auf den beiden letzten Plätzen stehen heißt das ja nicht, dass die kein Eishockey spielen können. Leichte Spiele gibt es in der Bayernliga nicht. Wir wollen auf jeden Fall den Schwung nach dem 4:3-Sieg in Schongau mitnehmen und am Wochenende punkten, um unser Ziel, einen Platz unter den ersten acht, zu erreichen."

Personell sieht es ganz gut aus beim EHC Königsbrunn. Nachdem unter der Woche ein Training wegen diverser erkälteter Spieler ausfallen musste sind jetzt wieder alle Mann an Bord.

Für das Heimspiel am Sonntag gegen das Schlusslicht aus Ulm/ Neu-Ulm gilt wie bei allen Veranstaltungen dieser Art die 2G-Regelung – es dürfen also nur Genesene oder Getestete ins Königsbrunner Eisstadion kommen. "Die Maske darf am Platz abgenommen werden, aber an den Begegnungsflächen sollen die Leute eine FFP2-Maske tragen. Das müssten wir bei 2G eigentlich nicht so machen, aber wegen der steigenden Inzidenzen wollen wir lieber vorsichtig sein", sagt Tim Bertele.