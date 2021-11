Königsbrunn bleibt auf Erfolgskurs

Plus Das Eishockey-Team des EHC Königsbrunn bleibt auf der Erfolgsspur: Das 4:1 gegen die ersatzgeschwächten Gäste aus Erding war der vierte Sieg in Folge.

Die Erdinger mussten das durchmachen, was der EHC Königsbrunn schon hinter sich hat: Zahlreiche Spieler sind am Coronavirus erkrankt, sodass die für Freitag geplante Partie gegen Königsbrunn abgesagt werden musste.