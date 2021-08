Eishockey

vor 50 Min.

Weitere Verstärkung für den EHC Königsbrunn

Plus Für die kommende Saison können die Verantwortlichen des EHC Königsbrunn einen weiteren interessanten Neuzugang vermelden.

Von Horst Plate

Mit dem 21-jährigen Jakub Bitomsky wechselt ein spielstarker Angreifer zum Bayernligisten in die Brunnenstadt. Der gebürtige Tscheche mit deutschem Pass erlernte sein Handwerk in seinem Heimatverein HC Slezan Opava, wo er auch erste Erfahrungen im Seniorenbereich sammelte. 2019 versuchte er sein Glück in der Oberliga Nord beim Herner EV, ehe er dann in die Oberliga Süd zu den Blue Devils aus Weiden wechselte.

