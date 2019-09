26.09.2019

Elektrisch mobil

200 Interessierte kommen zum Infotag in Königsbrunn

Die „eRUDA“, die größte E-Mobil-Rallye Deutschlands, machte im LEW-Technologiezentrum in Königsbrunn Station. Rund 200 Gäste waren mit fast hundert E-Fahrzeugen gekommen. Es gab die Möglichkeit, E-Bikes, Segways und E-Scooter zu testen. Erstmals zu sehen war der neue dreirädrige Elektro-Roller „vR3-City“.

Unter dem Motto „Zukunft braucht kein Zögern“ berichtete Kurt Sigl, Präsident des Bundesverbandes eMobilität, in einem Vortrag über aktuelle politische Entwicklungen in Sachen Elektromobilität. Anschließend ging Christian Mayr, Leiter des LEW-Technologiezentrums, auf das Thema „Smart City“ ein und berichtete über den Pilotversuch Inno.Live, den die Lechwerke im vergangenen Jahr in Königsbrunn starteten. In dem Vorhaben testet das Unternehmen, wie sich kommunale Abläufe digital steuern lassen. Welche Erfahrungen die Kommunen mit der Elektromobilität machen, stellten die Bürgermeister von Königsbrunn, Großaitingen und Kleinaitingen vor.

Besucher konnten sich vor Ort an einem Infostand über die E-Mobility-Angebote von LEW informieren lassen und Eis von der E-Eiskutsche aus Füssen probieren. (SZ)

