Engel und Teufel feiern gemeinsam in Großaitingen

Fünf Vereine gestalten gemeinsam den Großaitinger Faschingsball. In der ausverkauften Halle war viel geboten: Hier die schönsten Fotos.

Von Hieronymus Schneider

Nach der gelungenen Premiere des „Dorfball dahoim“ vor einem Jahr haben die Organisatoren der fünf veranstaltenden Dorfvereine auf das bewährte Erfolgsrezept gesetzt: Und die Mehrzweckhalle der Schule war erneut ausverkauft.

Für Stimmung und Tanzmusik sorgte die personalstarke Band „Die Orginal Wertachtaler“ in ihren grünen und roten Latzhosen. Christian Kugelmann, der Vorsitzende der Jungen Union, eröffnete das Faschingsvergnügen und seine Mitstreiter besetzten die Schürzenjägerbar, in der sich bald das närrische Volk zusammendrängte. In der Küche produzierten die fleißigen Caterer des Sportvereins FSV und des Vereins für Gartenbau und Landespflege Semmeln mit Pulled Pork, Fisch und Käse am laufenden Band und beim Stand der katholischen Mädchenjugend gab es antialkoholische Getränke und Krapfen.

Bier, Wein und Sekt konnten sich die durstigen Kehlen in der Bar des FC-Bayern-München-Fanclubs „Mia san Aitinger“ besorgen, die in ihrer Form als riesige Champions-League-Trophäe nicht zu übersehen war. Andere Vereine des Dorfes traten als geschlossen maskierte Gruppen auf.

Mitglieder des Musikvereins sind als rot-schwarze Teufel dabei

So verkleideten sich die Reinhartshofer Weihertaler Kickers als „Highlanders“ aus den Staudenbergen und der Musikverein als rot-schwarze Teufel. Ihr Vorsitzender Ernst Stauderer war der einzige Engel inmitten der gehörnten Gesellschaft. Die „Wilden Weiber“ brachten wie schon am Donnerstag mit ihren Kleidern, Hüten und Perücken die blaue Farbe ins Spiel und dazu gab es viele einfallsreiche Masken zu bewundern.

Zur tollen Stimmung trug auch der Showtanz der ersten Garde des Mittelstetter Faschingsclubs MFC bei. Geboten wurde dabei eine Zirkusnummer. Nach deren glamourösen Auftritt mit Akrobatik und Schlangenbeschwörern gehörte die Tanzbühne bis spät in die Nacht hinein den tanzfreudigen Gästen.

