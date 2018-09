11.09.2018

Ensembles starten wieder mit den Proben

Angebote vom Vorschul- bis ins Jugendalter in der Pfarrei St. Michael

Schwabmünchen Mit dem Schuljahresbeginn starten die Ensembles wieder mit den Proben: In den Chören in Schwabmünchen gibt es für Kinder und Jugendliche ab dem fünften Lebensjahr die Möglichkeit, ihrer eigenen Stimme zu begegnen und diese weiter zu entwickeln. Spielerisch sollen sie lernen, auf sich und andere zu hören, zu agieren und reagieren. Kinder und Jugendliche, die Spaß und Freude am Singen haben, dürfen gerne an den Proben teilnehmen.

In Schwabmünchen ist das Angebot vielfältig. Der Kinderchor probt immer am Mittwoch um 16.15 Uhr. Beinahe 30 Buben und Mädchen ab der zweiten Klasse haben Spaß mit Liedern über Schimpansen, Saurier, Eulen, Mäuse, Papageien und anderen Tieren. Für die Kinder der ersten Klasse und Kindergartenkinder ab fünf Jahren gibt es eine eigene Chorgruppe am Montag um 16.15 Uhr unter der Leitung von Elisabeth Schaumann. Dort werden speziell für die kleineren Kinder Bewegungslieder angeboten. Aber auch kirchliche Lieder werden mit Freude geübt. Denn einmal pro Monat dürfen die Kinder beider Chorgruppen in der Kirche einen Gottesdienst mitgestalten und zeigen, was sie schon alles gelernt haben. Mitmachen bei den Kinderchören dürfen Kinder vom Vorschulalter bis zur dritten Klasse. Wer sich für „Saurier, Schimpansen und Co.“ schon zu alt fühlt, der darf bei der „Jugendschola“ mitsingen. Sänger ab der vierten bis zur sechsten Klasse versuchen sich dort schon im altersgemäßen mehrstimmigen Gesang. Aber auch englische Lieder werden von ihnen schon favorisiert. Die Probe ist immer am Freitag um 15.45 Uhr.

Bunt zu geht es in der Teenie-Band (Flöten- und Musikgruppe). Flöten, Klarinetten, Schlagzeug und Xylofon sind dort dabei, aber auch andere Instrumente, wie Gitarren und Keyboard können noch dazukommen. Die Probe ist ab Dienstag, 9. Oktober, um 16.45 Uhr (bitte vorher anmelden). Am Freitag um 16.45 Uhr probt das Nachwuchsorchester (klassische Orchesterinstrumente, das heißt Streicher, Blechbläser und Holzbläser). Der Jugendchor probt nun immer am Montag von 18.15 bis 19.45 Uhr. Ab der siebten Klasse können Jugendliche im Jugendchor mitsingen. Mehrstimmiger Gesang ist dort die Regel. Auch englische und lateinische Gesänge gehören zum Repertoire.

Alle diese Angebote werden geleitet von Stefan Wagner (dieser hat an der Musikhochschule Kirchenmusik und Elementare Musikerziehung für Kinder und Jugendliche studiert) und sind kostenlos. (SZ)

Die Proben finden im Probenraum im Chorregentenhaus, Ferdinand-Wagner-Straße 3 (hinterer Eingang) statt, Informationen unter der Telefonnummer 08232/995273.

