vor 21 Min.

Entwarnung für Burgwalden

Für Bobingens Ortsteil besteht laut einer aktuellen Berechnung nur eine geringe Hochwassergefahr. Damit können Hausbesitzer bei ihrer Versicherung punkten. Und die Feuerwehr hat eine klare Aufgabe.

Von Elmar Knöchel

Dass es sich in Burgwalden gut leben lässt, ist klar. Doch eben die idyllische Lage im Tal, entlang einer langen Weiherkette, gespeist vom Anhauser Bach, könnte auch Gefahren bringen. Gerade bei unsicheren Wetterlagen, wie so häufig in letzter Zeit, steigt die Angst vor Starkregen und Hochwasser. Nachdem nun das Rückhaltebecken bei Webers Brünnele in Angriff genommen werden soll, war eine gesamte Untersuchung des Bachlaufes notwendig.

Wenn Erdrutsch und Dammbruch drohen

Die Ergebnisse dieser, von einem spezialisierten Ingenieurbüro durchgeführten Diagnose, wurden nun für den Bereich Burgwalden im Bobinger Bauausschuss vorgestellt. Die gute Nachricht gleich vorneweg – für Burgwalden konnte weitgehend Entwarnung gegeben werden. Untersucht wurden zwei Szenarien. Einmal eine sogenannte HQ 100 und eine HQ-Extremlage. Das HQ 100 geht von einem Jahrhunderthochwasser aus. Die Berechnungsgrundlage für HQ extrem stellt ein einmaliges Extremereignis wie Starkregen in Verbindung mit einem Dammbruch bei Reinhartshausen und diversen Erdrutschen dar.

Die Berechnungen hätten ergeben, so der Vortrag des zuständigen Ingenieurbüros, dass bei einem HQ 100 in Burgwalden keine nennenswerten Überflutungen zu befürchten seien. Aber auch für ein Extremereignis seien die Folgen überschaubar. Hierbei sei hauptsächlich zu erwarten, dass es zu einer Beeinträchtigung eines Anwesens in der Galgenbergstraße und zu einer Überspülung der Kreisstraße Richtung Bobingen kommen könnte. Auf diese Möglichkeit sollte sich die Feuerwehr vorbereiten, um auch bei Überspülung der Straße in einer Größenordnung bis zu 20 Zentimeter die Zufahrt zu den dahinterliegenden Grundstücken aufrechterhalten zu können.

Hausbesitzer haben einen Trumpf gegenüber Versicherung

Für die Bewohner von Burgwalden sind das wirklich gute Nachrichten. Vor allem für diejenigen, die aufgrund der neuen Gesetzeslage zu den nicht mehr gewährten Soforthilfen im Katastrophenfall planen, eine Elementarversicherung abzuschließen. Die aktuellen Karten zum Hochwassermanagement werden in Kürze über die Homepage der Stadt Bobingen einsehbar sein.

Wer für seine Versicherung eine Bestätigung benötigt, dass für sein Grundstück keine Gefährdung bei einem HQ-100-Ereignis vorliegt, könne sich an das Tiefbauamt der Stadt wenden und wird dort an die richtige Stelle weitergeleitet. Somit stellt auch das geplante Rückhaltebecken im Anhauser Tal keine Gefährdung dar, und es sollte in Burgwalden auch sonst niemand nasse Füße bekommen.

Themen Folgen