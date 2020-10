19:00 Uhr

Er erforscht, wie man Maschinen Fairness beibringt

Plus Dr. Alexander Schiendorfer forscht, wie man Computer so programmiert, dass sie Abläufe optimieren ohne die Nutzer zu verprellen. Das wirkt schon heute in den Alltag.

Von Adrian Bauer

Herr Dr. Schiendorfer, Ihr Thema beim Königsbrunner Campus heißt "Faire Optimierung im Internet der Dinge". Was versteht man unter dem Internet der Dinge?

Dr. Alexander Schiendorfer: Viele technische Geräte übermitteln über das Internet automatisch Daten. Bei Laptops und Smartphones ist das schon lange Standard, mittlerweile auch bei fast allen neuen Autos. Kaffeeautomaten übermitteln Daten über Temperatur, Zustand oder mögliche Schäden. So können sie rechtzeitig auf Probleme hinweisen, sodass der Kunde frühzeitig reagieren kann. Der Mehrwert ist, dass verschiedene Maschinen gemeinsam Lösungen für Probleme finden, ohne dass sich der Mensch darum kümmern muss.

Dr. Alexander Schiendorfer forscht an der Uni Augsburg zur Weiterentwicklung des Internets der Dinge und tritt 2021 eine Professur in Ingolstadt an. Bild: Universität Augsburg





Vor einigen Jahren haben die Lechwerke in Schwabmünchen einen Pilotversuch unternommen, bei dem mithilfe intelligenter Netzwerke die Stromversorgung optimiert und elektrische Geräte ferngesteuert wurden. Haben Sie sich auch mit diesem Projekt befasst?

Dr. Schiendorfer: Ich kenne die entsprechenden Daten, mit dem Projekt hatten wir aber nichts zu tun. Wir haben andere frei verfügbare Datensätze verwendet.Wir haben uns auch nicht speziell nur mit Energiedaten beschäftigt, sondern ganz grundsätzlich mit der Frage, wie man Computern faires Verhalten beibringt. Das kommt in den verschiedensten Feldern vor: Beim Carsharing sollte nicht immer derselbe Nutzer vom Computer das bestmögliche Auto zugeteilt bekommen. Wird ein Elektro-Auto geladen, darf das nicht nur dann passieren, wenn es dem Stromanbieter gerade passt. Der Nutzer muss sein Auto zur Verfügung haben, wenn er es braucht. Wenn sich mehrere Start-Up-Firmen gemeinsam einen 3D-Drucker anschaffen, sollten die Nutzungszeiten fair verteilt werden. Fühlt sich ein Nutzer ungerecht behandelt, wird er nach einer gewissen Zeit nicht mehr mitmachen.

Nutzer können Arbeit des Computers bewerten und ihm lernen helfen

Somit gibt es bei Ihrer Arbeit auch eine große psychologische Komponente. Gibt es Kooperationen mit Sozialwissenschaftlern, die die Wirkung auf die Menschen überprüft?

Dr. Schiendorfer: Das ist richtig, jeder versteht unter Fairness etwas anderes, weshalb wir uns an der Universität darauf konzentrieren, passende Schnittstellen in Form von benutzerfreundlichen Computersprachen zu entwickeln. Konsequentermaßen muss man irgendwann auch die Nutzer befragen, Kollegen in Italien haben das beispielsweise auch schon gemacht. Wir konzentrieren uns bei unserer Forschung aber auf die etwas trockeneren, mathematischen Definitionen von Fairness. Für die Praxisanwendung bräuchte man aber auch eine Möglichkeit, bei der der Nutzer dem Gerät sagen kann, ob er eine Vorgehensweise richtig findet. Möglich wäre das zum Beispiel mit Bewertungsanfragen nach dem Motto "Finde ich gut" oder "Finde ich schlecht". Aus diesen Daten könnte das Gerät lernen und sich den Wünschen des Benutzers anpassen.

Wie viel Kontrolle kann der Mensch an die Maschinen abgeben?

Dr. Schiendorfer: Die Kontrolle, was die Maschinen optimieren, sollten wir nicht ganz abgeben. Denn sie optimieren einfach alles. Beispielsweise gab es 2016 einen Versuch von Microsoft, mit ihrem Twitter-Bot „Tay“ maximale Aufmerksamkeit für dessen Beiträge zu erzeugen. Die Maschine hat schnell gelernt, dass rechtsradikale Parolen die meisten Reaktionen provozieren. Bei aller Lernfähigkeit und Autonomie: Der Mensch sollte der Maschine noch die Ziele vorgeben. Die Frage, was diese Ziele sein sollen, wäre die Sache sozialwissenschaftlicher Studien. Wir Informatiker können uns als „Klempner“ in diesem System verstehen, die den gesellschaftlichen Input an die Maschinen weitergeben.

Schiendorfer: Manche Hersteller stellen Sicherheit hinter schnellem Marktgang zurück

Voraussetzung dafür wäre aber, dass die Geräte auch tun, was sie sollen und nicht von außen gesteuert werden. Sind die heutigen Geräte sicher gegen Angriffe durch Hacker?

Dr. Schiendorfer: In der Praxis gibt es da immer wieder Bedenken. Viele Firmen versuchen ihre Produkte schnellstmöglich auf den Markt zu bringen und stellen die Sicherheitsaspekte hintenan. Technisch gibt es gute Möglichkeiten, die Protokolle zu verschlüsseln. Man muss es halt auch tun. Firmen arbeiten oft mit eigenständigen Netzwerken auf ihrem Fabrikgelände. Das wäre dann ein Intranet der Dinge.

Wie können die Ergebnisse zur Forschung am Internet der Dinge schon heute umgesetzt werden?

Dr. Schiendorfer: Der Energiesektor ist ein gutes Beispiel für heutige Nutzungen. Große Firmen nutzen beispielsweise die Energie der Batterien in den E-Autos ihrer Mitarbeiter, um morgens die Maschinen hochzufahren. Danach werden die Batterien wieder aufgeladen. Viele Landwirte entdecken die erneuerbaren Energien als Wirtschaftszweig. Hier könnte man regionale Netzwerke und Kooperationen aufbauen. Das ginge auch beim privaten Stromverbrauch: Immer mehr Menschen schaffen Photovoltaik-Anlagen und Energiespeicher an. Wenn man diese zusammenschließt, könnte ein lokales Netzwerk effizienter arbeiten -vergleichbar wie beim Cloud-Computing. Wer gerade Kapazitäten frei hat, gibt sie an andere ab und bekommt sie umgekehrt, wenn er sie braucht. Das gleiche Prinzip gilt übrigens auch für „Pay-per-Use“-Modelle in der Fertigung, bei denen teure Maschinen nicht gekauft oder geleast werden, sondern nur nach produziertem Stück abgerechnet werden.

Forschungsergebnisse sind schwierig auf breite Öffentlichkeit übertragbar

Und wie wahrscheinlich ist es, dass unsere gesamte Gesellschaft mit dem Internet der Dinge arbeitet?

Dr. Schiendorfer: In Teilen geschieht dies bereits heute. Der weitreichende Einsatz von Sharing-Modellen ist jedoch noch relative Zukunftsmusik. In unserem Kulturkreis tun wir uns als Gesellschaft relativ schwer, temporäre Einschränkungen zugunsten anderer hinzunehmen und leben in einem starken Kapitalismus. In der Forschung gäbe es viele interessante Konzepte. Diese direkt auf die Praxis zu übertragen, ist aber durchaus fordernd.

Sein Vortrag beim Königsbrunner Campus beginnt am Donnerstag, 29. Oktober, um 19 Uhr im Infopavillon 955. Einige Restplätze sind noch frei. Interessenten können sich unter 08231/606-260 beim Kulturbüro anmelden.

Dr. Alexander Schiendorfer ist 31 Jahre alt und arbeitet am Institut für Software & Systems Engineering der Universität Augsburg unter der Leitung von Professor Dr. Wolfgang Reif. Im kommenden Jahr übernimmt er im Rahmen des KI-Mobilitätsknotens in Ingolstadt die Forschungsprofessor für KI-basierte Optimierung in der Automobilproduktion an der Technische Hochschule Ingolstadt.

Weitere Interviews zu Campus-Vorträgen lesen Sie hier:

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen