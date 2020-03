Er führt seit 30 Jahren die Auerhahnschützen Reinhartshausen

Plus Georg Frey engagiert sich seit 30 Jahren bei den Auerhahnschützen Reinhartshausen ehrenamtlich im Vorstand - ein Volltreffer für das Ehrenamt.

Seit 30 Jahren ist Georg Frey aus Reinhartshausen im Vorstand der Auerhahnschützen. Bei der jüngsten Jahreshauptversammlung ließ er sich erneut für das Amt des Vorsitzenden aufstellen – und wurde einstimmig wiedergewählt. Für weitere drei Jahre wird er nun die Geschicke des Vereins mitbestimmen. Gemeinsam mit seinem Team im Vorstand, etwas, das Georg Frey sehr wichtig ist. „Allein bist du verloren“, sagt er und verweist nicht nur auf seine Vorstandskollegen, sondern auch auf seine Familie – die, allen voran Ehefrau Elke, immer hinter ihm steht und ihn in seinem Ehrenamt unterstützt. Denn „Ja“ zu sagen zu einem Ehrenamt bedeutet nicht nur, an der Spitze zu stehen, sondern sich immer wieder und unermüdlich für den Verein einzusetzen.

Dabei wusste Georg Frey als er 1982 mit 14 Jahren den Auerhahnschützen beitrat, noch nicht, dass er einmal an deren Spitze stehen würde. „Damals wurde zum ersten Mal nach langer Zeit wieder Jugendarbeit betrieben und weil viele von meinen Freunden zum Schießen gingen, bin ich halt auch mit“, lacht Frey. Mittlerweile seien dies die Menschen, die heute noch aktiv sind und den Verein mitgestalten.

Früher wurde in der Wirtschaft geschossen

Vieles war damals anders. Die Auerhahnschützen hießen noch nicht Auerhahnschützen, es gab auch noch kein eigenes Vereinsheim. Geschossen wurde in den örtlichen Wirtschaften. Für die Jugend in Reinhartshausen gab es nicht viele Alternativen: Fußball oder Schützen. Dass Georg Frey sich für die Schützen entschied, sollte später deren Glück werden. „Für uns Jugendliche war es einfach eine Möglichkeit, von daheim rauszukommen“, erinnert sich Frey. Und: „Es hat Spaß gemacht, auch wenn wir nicht immer was getroffen haben.“ Schon damals wurden mit der Jugendarbeit Ausflüge und gemeinsame Fahrten angeboten. Georg Frey war davon und von den Menschen, die damals den Verein geführt haben, so begeistert, dass er schon mit 18 Jahren inoffiziell anfing, die ehrenamtlichen Mitarbeiter zu unterstützen. Seine „Ziehväter“, so sagt Frey, seien damals Xaver Weber und Ludwig Frey gewesen, die „haben uns gelehrt, was Vereinsarbeit ist und haben uns früh ins Ehrenamt mit hinein genommen“.

Motivation sei auch das anstehende große Schützenfest zum 60-jährigen Bestehen des Vereins gewesen, wie er verrät. Da habe man die ersten gemeinsamen Trachten angeschafft und natürlich auch dabei sein wollen. Mit 21 Jahren wurde er zum ersten Mal offiziell in den Vorstand gewählt und übernahm das Amt des Jugendleiters, welches er neun Jahre innehatte. Seit 1999 ist Georg Frey der Vorsitzende der Auerhahnschützen.

Was ihm den Rückhalt gibt

Auch bei den in diesem Jahr anstehenden Wahlen hat er sich dafür entschieden, weiterzumachen. Obwohl er weiß, dass es keine leichte Aufgabe ist, die er da noch einmal für drei Jahre anpacken wird. Manchmal sei man tatsächlich ein wenig amtsmüde, gibt Frey zu. Das liege am ganzen Drumherum. Selbst stecke man viel Energie in so eine Vereinsführung – werde dies dann nicht geschätzt, sei das schwer. Rückhalt bekommt er in diesen Stunden von Ehefrau Elke und Sohn Dominik, der neu in die aktuelle Vorstandschaft kam und seinem Vater bereits jetzt viele Arbeiten abnimmt.

Die Auerhahnschützen sind ein rühriger, unternehmungslustiger Verein mit eigenem Schützenheim – da fällt viel Arbeit an. Trotzdem möchte Georg Frey sein Ehrenamt dort nicht missen. Er ermuntert alle, die Zeit und Lust haben, tatsächlich auch den Schritt ins Ehrenamt zu gehen. Nur eines müsse klar sein: wenn man sich dafür entscheide, gehöre man dazu und solle keine halben Sachen machen. Dann müsse man mit Herz dabei sein, auch wenn manchmal ein Termin nicht passe oder man an diesem Abend nicht so recht Lust habe. Gerade ein Vorstand müsse mit Vorbild vorangehen und selbst anpacken, nicht nur anschaffen.

Viel reden, erklären und zeigen, Transparenz schaffen, damit die Mitglieder Entscheidungen nachvollziehen können, das ist Georg Freys Erfolgsgeheimnis. Und mit diesem wird er sicherlich die nächsten drei Jahre als Vorsitzender der Auerhahnschützen Reinhartshausen wieder gekonnt meistern.