vor 22 Min.

Er gibt Opfern eine Stimme

Josef Pröll erhält den Willi-Ohlendorf-Preis

Heute Abend wird zum vierten Mal der Willi-Ohlendorf-Preis verliehen: Die Auszeichnung, die besondere Verdienste im Einsatz für Meinungsfreiheit, Demokratie und Solidarität unter den Menschen und Völkern würdigt, geht an Josef Pröll. Er erzählt und zeigt nicht zuletzt in seinen beiden Dokumentarfilmen „Anna ich hab Angst um dich“ und „Die Stille schreit“ die Geschichte jüdischer Familien in Augsburg und Umgebung, die in der Nazi-Zeit alles verloren haben.

„Pröll kämpft nicht nur gegen das Vergessen, sondern auch gegen einen wieder erstarkenden Judenhass und wie sich Diskriminierung nach dem Zweiten Weltkrieg fortsetzt“, teilt die SPD-Stadtratsfraktion Bobingen mit, die den Preis verleiht.

Josef Pröll ist unter anderem Mitglied des Präsidiums der Lagergemeinschaft Dachau, Bildungsreferent der Jugend- und Erwachsenenbildung der IG Metall, Referent der KZ-Gedenkstätte Dachau und Mitglied im Verein Gegen Vergessen – für Demokratie. Die Laudatio hält Charlotte Knobloch, Präsidentin der Israelitischen Kultusgemeinde München und Oberbayern. Beginn ist um 17 Uhr in der Evangelischen Kirche in Bobingen. (mcz)

