Er sorgt seit 40 Jahren für den Durchblick

Wolfgang Krell eröffnete 1979 seine Praxis in Schwabmünchen. Nun will er kürzer treten. Einen Nachfolger gibt es bereits.

Von Teresa Reindl

Der Augenarzt Wolfgang Krell sitzt auf dem Platz, an dem er in den vergangen 40 Jahren die meiste Zeit anzutreffen war – im Behandlungszimmer seiner ehemaligen Praxis in Schwabmünchen. Neben ihm befindet sich ein medizinisches Gerät, welches bei der Bestimmung des richtigen Brillenglaswertes behilflich ist. Dabei war seine Berufswahl eher zufälliger Natur.

Groß geworden ist Krell in Bayern, nachdem seine Eltern, die ursprünglich aus Schlesien und Berlin stammten, als Flüchtlinge nach Süddeutschland kamen. „Doch es war zu dieser Zeit nicht immer einfach in Bayern aufzuwachsen“, sagt der inzwischen 72-Jährige. Zu Beginn musste er häufig die Volksschule wechseln, bis sich die Familie schließlich in Wiesbaden niederließ, wo Krell sein Abitur machte. Doch was nun? Sein Vater meinte: „Wolfgang, aus dir muss was werden.“ Drei Berufe standen zur Auswahl: Lehrer, Pfarrer und Arzt.

Kein besonders guter Schüler

Nach eigener Aussage war er während seiner Schulzeit kein besonders guter Schüler. Trotzdem entschied er sich für die Medizin. Erst sein Studium interessierte ihn dann wirklich und verlief entsprechend gut. Krell spezialisierte sich im Anschluss auf die Augenheilkunde. „Das Auge ist ein sehr ästhetisches, wichtiges Organ für den Menschen“, sagt Krell. Als mittlerweile dreifacher Vater zog er nach Schwabmünchen, da es hier bisher keine größere Augenarztpraxis gab: „Ich wollte irgendwohin, wo man gebraucht wird und die Berge sehen kann.“ Am 5. März 1979 eröffnete er seine Praxis in der Mindelheimer Straße 44, die bis heute dort besteht. Jetzt gehört sie zum Praxisverbund des Augen und Laserzentrums Augsburg und Friedberg. Krell ist nicht mehr Chef, sondern Angestellter. „Ich muss mich nicht mehr um den Verwaltungskram kümmern, sondern kann mich wirklich den Patienten widmen“, nennt Krell als einen der Vorteile. Dieses Jahr feiert die Praxis 40-jähriges Bestehen. „Es ist wunderbar in der selben Praxis mit den gleichen Leuten zu arbeiten, die ich immer um mich hatte.“

Wer einen Beruf mehrere Jahrzehnte ausübt, erlebt so einige Veränderungen – so auch Krell. Beispielsweise war die Behandlung des Grauen Stars früher mit einer mindestens halbstündigen Operation verbunden, bei der ein großer Schnitt am Auge gemacht wurde. Anschließend folgten zwei Wochen Krankenhausaufenthalt. „Heute macht man das ambulant innerhalb von 15 Minuten“, sagt Krell.

Engagement in Afrika, Indien und Ecuador

Im Laufe der vergangenen 40 Jahre engagierte sich der Augenarzt, der einen Gleitschirmschein besitzt, zusätzlich in mehrern Ländern Afrikas, aber auch in Indien und Ecuador. Mit dem Projekt der „Ein-Dollar-Brille“ unterstützt und lehrt er unter anderem afrikanischen sogenannten Optometristen – das sind Gesundheitsdienstleister für die Augen – eine Brille herzustellen. Einheimische können diese mit ungefähr einem Tagesverdienst kaufen. So wurde vielen Kindern und Erwachsenen, die bis dahin durch schlechte Sehfähigkeit eingeschränkt waren, eine Schulbildung ermöglicht beziehungsweise eine qualifizierte Tätigkeit auszuüben.

Seit Krell in Rente gegangen ist, hat der 72-Jährige seine Arbeitszeit stark reduziert und arbeitet hauptsächlich als Urlaubsvertretung; im Jahr sind es ungefähr 35 Tage. „Der Beruf ist zum Hobby geworden“, sagt Krell. Aber auch schon vorher hat er in seiner Kollegin Marita Gabris Unterstützung gefunden. „Sie hielt mir den Rücken frei und ich konnte neue Sachen ausprobieren“, sagt der Schwabmünchner.

Dr. Mohamed Kadri soll sein Nachfolger werden

Viele andere Kollegen sind im Laufe der Jahre gekommen und gegangen, aber der Augenarzt Dr. Mohamed Kadri aus Syrien ist geblieben. Nun soll er Krells Nachfolger werden. Dieser beschreibt den 72-Jährigen als den besten Lehrer, den er jemals hatte.

Die Frage, ob er sich wieder für den Beruf des Augenarztes entscheiden würde, bejaht Krell. ,,Aus den Augen spricht auch die Seele. Es geht um Beziehungen zwischen Menschen.“

Jeden Tag hatte er schöne Begegnungen mit seinen Patienten.

