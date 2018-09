vor 58 Min.

Er will die Kirche zu den Menschen bringen

Der neue Diakon der katholischen Pfarreiengemeinschaft Lechfeld Kornelius Wagner redet über ein tragisches Familienunglück und seine Reise nach Klosterlechfeld.

Von Hieronymus Schneider

Die Pfarreiengemeinschaft Lechfeld hat einen neuen Diakon. Der 47-jährige Kornelius Wagner wurde am vergangenen Sonntag bei den Gottesdiensten in Untermeitingen und Lagerlechfeld den Gemeinden vorgestellt. In Graben wird die Einführung diesen Samstag um 19 Uhr, am Sonntag dann um 9 Uhr in Obermeitingen und um 10.30 Uhr in Klosterlechfeld stattfinden. Wagner nimmt die Stellen der ausscheidenden Pastoralassistentin Prisca Leeb und der Gemeindereferentin Karina Lober ein.

Kornelius Wagner wurde 1971 im Saarland geboren, wuchs aber in der Heimat der Mutter im Allgäu, im Ruderatshofer Ortsteil Immenhofen, auf. Seine Eltern lernten sich im Allgäu kennen, als der Vater von der Bundeswehr hierher versetzt wurde.

Zuerst sterben drei Kinder, dann der Vater

Die Familiengründung erfolgte im Saarland. Noch bevor Kornelius geboren wurde, kamen bei einem Wohnhausbrand drei Kinder der Familie ums Leben. Danach erkrankte der Vater schwer und wollte, dass seine Frau mit den Kindern wieder in ihre Heimat zurückkehrt. Der Vater starb, als Kornelius neun Jahre alt war. „Ich war von klein auf in der Kirche aktiv, zuerst als Ministrant, später als Jugendleiter und als sogenannter Pfarrhausl. Die Kirche wurde zu meiner Heimat. Vermutlich suchte ich in dem Pfarrer auch einen Vaterersatz“, erzählt Wagner aus seiner Kindheit.

Er erlernte zuerst einen kaufmännischen Beruf, war Einzelhandelskaufmann und Filialleiter. „Aber dieser Beruf war für mich noch nicht sinnerfüllend. Ich suchte nach einer sinnvollen Tätigkeit in der Mission und ging im Jahr 1994 für eine Woche ins Kloster St. Ottilien. Dort erlebte ich, dass dies meine neue Heimat sein kann und so wurde ich ein Missionsbenediktiner“, erklärt Wagner seine Berufung. Er wurde Präfekt im Internat und Tagesheim, nebenher studierte er Theologie in Fernkursen und Pastoraltheologie und Religionspädagogik. Bruder Kornelius hat auch die vierjährige Ausbildung für das Diakonat in Augsburg absolviert. Außerdem war er bei einem speziellen einjährigen pastoraltheologischen Kurs für Diakone in Benediktbeuren.

Dienstreisen nach Afrika für den fairen Handel

Die Weihe zum Diakon erfolgte im Jahr 2010. In den Jahren von 2001 bis 2006 war er für den fairen Handel zuständig, was ihm Dienstreisen nach Afrika einbrachte. Nebenher ließ er sich zum Feuerwehr- und Notfallseelsorger ausbilden. „Ich war schon in Ruderatshofen bei der Feuerwehr und habe seit 2001 die Feuerwehrseelsorge im Landkreis Landsberg aufgebaut“, sagt Wagner. Von 2001 bis 2014 arbeitete er als Notfallseelsorger im Kriseninterventionsdienst des Bayerischen Roten Kreuzes in Landsberg, ab 2009 hatte er die Leitung der beiden Organisationen inne. Gleichzeitig arbeitete er als Diakon in der Pfarreiengemeinschaft Egling an der Paar.

Dann schickte ihn sein Orden für vier Jahre nach Bingen am Rhein, wo er im Kloster Jakobsberg Leiter des diözesanen Jugendhauses wurde. „Ich merkte aber, dass ich mich in einer Pfarrei wohler fühle und bewarb mich bei der Diözese Augsburg um eine ländliche Stelle, möglichst im Allgäu. Daraus wurde nun Klosterlechfeld“, sagt Wagner zufrieden, auch wenn die Landschaft nicht so schön wie im Allgäu sei. „Aber die Leute sind sehr nett und haben mich herzlich aufgenommen“, schildert Wagner seine ersten Eindrücke.

Kornelius Wagner kümmert sich um das soziale Miteinander

Hier wird er sich vor allem um die Jugend- und Familienarbeit und um das soziale Miteinander kümmern. Dazu gehöre für ihn auch die Zusammenarbeit mit der Lechfelder Tafel, dem Projekt „Wir daheim auf dem Lechfeld“, den hier lebenden Flüchtlingen und allen Bedürftigen. „Ich will, dass die Kirche auf die Menschen zu geht und nicht wartet, bis sie von selber kommen. Ich überlege mir, wie die Kirche im Kleinen organisiert werden kann“, sagt Wagner und bietet seine tägliche Sprechzeit von 8 bis 12 Uhr in seinem Büro im ehemaligen Kloster am Franziskanerplatz zur Kontaktaufnahme an. Telefonisch ist er dort unter der Nummer 08232/9619-13 zu erreichen.

Für sein Wirken auf dem Lechfeld – das auch Hochzeiten, Taufen und Beerdigungen umfasst – wurde Wagner für drei Jahre vom Kloster St. Ottilien beurlaubt. „Danach erfolgt eine weitere Entscheidung, wie und wo es weiter geht. Aber jetzt freue ich mich auf die Arbeit hier“, sagt der neue Diakon voller Tatendrang.

Themen Folgen