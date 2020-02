vor 60 Min.

Er wünscht sich Generationen-Treffpunkt an der Singold

Plus Was Manfred Nerlinger als Bürgermeister von Wehringen in einer dritten Amtszeit schaffen will und wo sein Lieblingsplatz in der Gemeinde ist

Von Maximilian Czysz

Manfred Nerlinger ist seit 2008 Bürgermeister von Wehringen – das will er auch bleiben. Einen Gegenkandidaten gibt es nicht. Für seine Kandidatur ausgesprochen haben sich CSU und SPD.

Wenn Sie sich für Ihren Ort etwas wünschen könnten, was wäre das? Manfred Nerlinger: Weniger Verkehr durch den Ort. Projekte für Senioren Was muss für die wachsende Zahl der älteren Bürger getan werden? Nerlinger: In Wehringen haben wir dafür zuletzt einiges initiiert: eine ehrenamtliche Nachbarschaftshilfe, den Wochenmarkt zur Stärkung der Nahversorgung, einen monatlichen Seniorentreff, den Seniorenwegweiser und einen gemeindlichen Seniorenbeauftragten. Weitere Projekte werden wir über die nächsten Jahre hinweg weiterverfolgen. Wie nutzen Sie die neuen sozialen Medien und was halten Sie davon? Nerlinger: Im privaten Bereich so gut wie gar nicht. Wo ist Ihr Lieblingsplatz in Ihrem Ort? Nerlinger: Ein besonders schöner Flecken ist für mich der Wehringer Waldrand mit seinem Barfußpfad und der Wassertretanlage. Welche positiven Eigenschaften würden Sie bei einem Bewerbungsgespräch nennen? Nerlinger: Ich bin ruhig, sachlich, empathisch, menschenfreundlich, offen und aufgeschlossen. Was sind Ihre persönlichen Untugenden? Nerlinger: Bisweilen Ungeduld und zu viele Ideen gleichzeitig umsetzen zu wollen. Historisches Dorffest steht bevor Wenn Sie die Wahl gewinnen, welche drei Themen wollen Sie als Erstes anpacken? Nerlinger: Die finalen Planungen für unser „Historisches Dorffest“ vom 10. bis 13. Juli. Ganz Wehringen freut sich bereits auf dieses Mega-Ereignis, bei dem 2015 etwa 50000 Besucher waren. Weitere Themen sind die weiterführenden Planungen für den Umbau der Hauptstraße und der Kauf des Pfarrhofgrundstückes an der Singold zur Schaffung eines zentralen Treffpunktes für alle Generationen mit Wegen entlang der Singold, Pavillons, Wasserspielplatz oder Sportgeräten.

