Er wünscht sich einen Arzt und ein Mehrgenerationenhaus

Plus Alois Auer ist schon lange im Gemeinderat und will jetzt die Amtsinhaberin herausfordern.

Alois Auer ( CSU) will es wissen: Er fordert Cornelia Thümmel heraus. Wofür er sich stark machen will, verrät er im Interview.

Wenn Sie sich für Ihren Ort etwas wünschen könnten, was wäre das?

Mein Wunsch ist es, die gute Dorfgemeinschaft weiter zu fördern, damit die nachkommenden Generationen offen aufgenommen werden, als auch der Ausbau der bestehenden Strukturen.

Was muss für die wachsende Zahl der älteren Bürger getan werden?

Es braucht eine bessere Betreuung der älteren Bürger. Konkret stelle ich mir einen ortsansässigen Arzt und ein Mehrgenerationenhaus vor. Die Thematik der Vereinsamung im Alter ist noch ein zu großes Tabu in unserer Gesellschaft. Ziel des Mehrgenerationenhauses sollte es deshalb sein, dass wir die älteren Bürger wieder mehr in die gesellschaftliche Mitte holen.

Wie nutzen Sie die neuen sozialen Medien und was halten Sie davon?

Ich nutze bei den sozialen Medien vor allem den Message-Dienst WhatsApp. Andere Social-Media Plattformen wie Facebook oder Instagram sehe ich als ergänzendes Beiwerk zum Tagesablauf. Meine bevorzugte Kommunikationsart wird auch in Zukunft das persönliche Gespräch sein anstelle von Textnachrichten.

Wo ist Ihr Lieblingsplatz in Ihrem Ort?

Es ist schwer sich hier nur auf einen Lieblingsort festzulegen. Deswegen nenne ich drei Plätze das Gemeindezentrum, den Sportplatz und unseren Biergarten.

Welche positiven Eigenschaften würden Sie bei einem Bewerbungsgespräch nennen?

Als meine positiven Eigenschaften nenne ich Verantwortungsbewusstsein, Engagement und Fachkompetenz. Die Fachkompetenz habe ich mir über die vier Perioden im Gemeinderat und den drei Perioden im Rat der Verwaltungsgemeinschaft Stauden aufbauen können. Im Zuge meiner ehrenamtlichen Engagements stand und steht für mich verantwortungsbewusstes und nachhaltiges Handeln im Vordergrund, um der Verantwortung gegenüber der Gemeinde gerecht zu werden.

Was sind Ihre persönlichen Untugenden?

Meine größte Untugend ist, dass ich oft zu direkt bin. Ich bin es gewohnt, geradlinig und offen Probleme anzusprechen, sodass diese leider nicht im nötigen Maß diplomatisch verpackt sind.

Wenn Sie die Wahl gewinnen, welche drei Themen wollen Sie als erstes anpacken?

Thema Dorferneuerung – im Kontext der Dorferneuerung stehen folgende Projekte wie die Vergrößerung des Kindergartens, die Errichtung eines Verweilplatzes für die Öffentlichkeit an der Kirche und auch das oben genannte Mehrgenerationenhaus an. Thema Baugebiete: Die Schaffung eines neuen Baugebietes im Espele Nord und auch die Erweiterung des Baugebietes im Riedle darf nicht verzögert werden. Thema Kläranlage: Wir brauchen eine Konzeptlösung für die Kläranlage in Mittelneufnach, da deren Nutzungsvertrag 2025 ausläuft, sodass über einen Anschluss nach Oberneufnach oder einen Weiterbetrieb entschieden werden muss. (mcz)