vor 28 Min.

Erfolgreiche Jugendarbeit hat viele Facetten

Die Mitarbeiter des Königsbrunner Jugendzentrums Matrix bekommen im Stadtrat viel Lob für ihre Arbeit. Was sich das Team für die nahe Zukunft wünscht.

Von Adrian Bauer

Chillen und Videospiele zocken, Musik machen, Theaterstücke einstudieren, Skaterampen bauen, sich ehrenamtlich engagieren – all das machen Jugendliche im Jahreslauf im Königsbrunner Jugendzentrum Matrix. An 224 Tagen standen Ralf Engelstätter und sein Team im vergangenen Jahr den jungen Leuten vor Ort mit Rat und Tat zur Seite. Wie das Jahr abgelaufen ist und was sie in Zukunft vorhaben, haben die Jugendpfleger kürzlich dem Stadtrat vorgestellt.

100 bis 150 Jugendliche kommen im Schnitt jeden Tag in die Matrix, Engelstätter und seine Mitarbeiter leisteten im vergangenen Jahr 1524 Arbeitsstunden. Da ist man viel unterwegs, sagt Ralf Engelstätter: „Laut meinem Fitness-Armband laufe ich jeden Tag zehn Kilometer, beim Rampa-Zamba-Festival waren es etwas mehr, 22 Kilometer in der Spitze.“ Doch der Aufwand lohnt sich: Die Königsbrunner Einrichtung hat sich zum Vorzeigeprojekt entwickelt, Politiker aus dem weiten Umkreis holen sich in Königsbrunn Tipps für die Jugendarbeit. Die Kooperation mit dem Kreisjugendring zum Betrieb wird fortgesetzt.

Königsbrunner Jugendliche arbeiten ehrenamtlich mit

Die Matrix-Mitarbeiter sind sowohl im Jugendzentrum für die Jugendlichen da, als auch durch die Streetworker Richard Bieger und Michael Rothmund auf der Straße. Stolz sind die hauptamtlichen Mitarbeiter, dass sie mittlerweile auf einen Stamm Jugendlicher bauen können, die sich ehrenamtlich einbringen und beispielsweise helfen, Events wie das Skatefestival Rampa Zamba zu organisieren. Nach den Sommerferien geht es mit dem Engagement weiter: Im Oktober soll es einen Kongress zum Thema Klimaschutz geben als Auftakt für eine Projektreihe im Landkreis. Zudem sind neue Hörspielproduktionen geplant.

Gut angenommen wird mittlerweile auch das Angebot der Streetworker, sagt Richard Bieger: „Wir machen mittlerweile vermehrt Einzelfallberatungen, bei denen Jugendliche zu uns ins Büro kommen und um Hilfe bitten.“ Die Streetworker hören zu und bieten Unterstützung bei allen Arten von Problemen, vom Ärger mit Mitschülern oder in der Familie bis zur Begleitung zur Jugendgerichtshilfe oder in einen Prozess.

Matrix-Team möchte nicht in den Wahlkampf gezogen werden

Zwei große Wünsche haben die Mitarbeiter. Eine Idee wäre ein Streetwork-Mobil, mit dem die Mitarbeiter an den Schulen oder bei Events vorfahren und so mehr Präsenz zeigen können. Die andere Hoffnung Ralf Engelstätters betrifft die Wahlen im kommenden Jahr: „Ich habe ein tolles Team zusammengebaut. Es wäre schön, wenn man uns und unsere Arbeit auf dem Kommunalwahlkampf heraushalten könnte.“ In der Vergangenheit hatte es immer wieder Debatten über die Schließzeiten gegeben. Diese hat man auf drei Wochen im August, eine Woche im Dezember und jeweils vier Tage zu Ostern und Pfingsten eingedampft. Während dieser Tage ist zudem immer ein Streetworker für die Jugendlichen erreichbar.

Von den Stadträten bekam das Matrix-Team fraktionsübergreifend viel Lob und Zustimmung. Christian Toth (FDP/BF) erkundigte sich nach den Erfahrungen zum Thema Vandalismus und Jugendgangs. Michael Rothmund erklärte, dass bestimmte Probleme je nach Alter der Jugendlichen immer wieder aufkommen. Einige ältere Jahrgänge der Matrixbesucher hätten die Schule abgeschlossen und sind ins Berufsleben gestartet, bei den Jüngeren sei nun gerade wieder der Alkohol interessant. Vandalismus sei grundsätzlich schwierig einzudämmen, sagte Ralf Engelstätter: „Nach Partys ist es natürlich problematisch. Wir räumen nachts um eins weg, was wir sehen, alles findet man aber nicht.“ Zumindest die Müllprobleme vor dem Haus habe man in den Griff bekommen, weil Leute, die ihren Dreck nicht wegräumen, keinen Zutritt mehr erhalten. Insgesamt seien die Kriminalitätszahlen bei den Jugendlichen aber rückläufig, das habe die Jugendgerichtshilfe bestätigt, sagte Richard Bieger.

Helmut Schuler (Freie Wähler) bestätigte, dass die Müllproblematik im Umfeld des Jugendzentrums immer kleiner geworden sei. Florian Kubsch (SPD) sagte, dass die gute Arbeit des Jugendzentrums bestätige, dass der Stadtrat sich 2013 trotz großer Vorbehalte für den Bau des Vorzeigeprojekts entschieden habe. Er forderte auch die Einführung eines Jugendbeirates, damit sich junge Leute bei Themen, die sie betreffen, auch in die Entscheidungsprozesse der Stadtpolitik einbringen können.

