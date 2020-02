Erfolgreicher Bio-Bäcker in der Region: Wer ist der Mann hinter "Cumpanum"?

Plus André Heuck aus Bobingen trifft mit seinem Bäckerei-Konzept einen Nerv. Bald soll es einen fünften Laden geben. Das ist der Mann dahinter.

Während in der Region immer mehr kleine Bäckereien schließen, hat André Heuck eine ganz andere Entwicklung genommen. Der Bobinger Bio-Bäcker ist in zwei Jahren gewachsen wie kein anderer. Mit fünf Kollegen ist er gestartet, jetzt sind es knapp 50. Filialen gibt es in der Augsburger Annastraße, Bobingen, Schwabmünchen und Gersthofen. Jetzt steht er kurz vor einer weiteren Eröffnung. Der Bäckermeister plant in der Augsburger Altstadt einen neuen Verkaufsladen, der mit Lastenrädern beliefert wird. Wer ist der Mann, der immer größere Brötchen backt?

Cumpanum-Chef Heuck: Als Bäcker im Spielerparadies

Durch seine Frau Christiane, die aus Bobingen stammt, kam er in die Region. Die beiden hatten sich in einem Ferienklub auf Fuerteventura kennengelernt – Heuck arbeitete dort als Bäcker. Er sammelte auf der griechischen Insel Kos genauso wie auf Zypern Erfahrungen, arbeitete in den USA und im chinesischen Macau. Eigentlich zog es Heuck ins Land der unbegrenzten Möglichkeiten, in die USA. Er wollte im Spielerparadies Las Vegas sein Glück versuchen.

Wollte im „Venetian“-Hotel-Resort arbeiten. Geklappt hat es dann auf der anderen Seite der Erdkugel: Das größte Luxushotel der Welt, das „Venetian“ in Macau, suchte einen Bäckermeister. Im Resort-Casino, das an die Lagunenstadt Venedig erinnern soll, arbeiten über 10.000 Menschen. Ein Jahr lang arbeitete Heuck dort. Der Bäckermeister wollte schon immer andere Länder, Kulturen und Sitten kennenlernen. Den Wunsch nach grenzenloser Freiheit hatte er seit seiner Kindheit.

Republikflucht mit Folgen

Heuck wurde auf Rügen geboren. Damals war die Ferieninsel noch DDR. Sein Vater Hans-Jürgen arbeitete als Bäcker und sah in den 1980er-Jahren keine Perspektive mehr. Die Familie vereinbarte, dass er einen Besuch in Westdeutschland nutzen würde, um dem Arbeiter- und Bauernstaat den Rücken zu kehren. Frau und Kinder sollten folgen. Den Heucks war klar, mit welchen Folgen die Republikflucht verbunden war: Die Mutter würde von der Stasi bespitzelt und die Familie bis zur sogenannten Ausbürgerung geschnitten werden.

In den Bäckerei-Filialen können Kunden direkt beim Herstellen der Backwaren zuschauen. Bild: Marcus Merk

Doch das nahm die Familie in Kauf, um endlich in Freiheit zu leben. André Heuck war damals acht. Ein Jahr nachdem sich der Vater in den Westen abgesetzt hatte, fiel die Mauer. Heuck weiß heute, dass Freiheit keine Selbstverständlichkeit ist. Oft denkt er darüber nach. Und schüttelt den Kopf, wenn sich Menschen wieder eine Mauer wünschen. Dann wird der 39-Jährige emotional. Und diskutiert leidenschaftlich.

André Heucks Leidenschaft für Bio

Dieselbe Leidenschaft brennt in Heuck auch, wenn es um Bio geht – für ihn ist das nicht nur eine beliebige Marke, sondern eine Lebenseinstellung. Er verzichtet in seiner Bäckerei komplett auf Backmischungen, zugekaufte Tiefkühl-Teiglinge oder technische Enzyme. In seiner Backstube gibt es kein Weizenmehl, sondern nur bio-zertifizierten Rohstoffe.

Heuck nutzt für seine Brote Dinkel- und Roggenmehl, die er für die gesündere Alternativen hält. Sämtliche Zutaten stammten aus der Region, erklärt Heuck beim gemeinsamen Backen von vier Broten. Mehl, Hefe und warmes Wasser – und nach einigen Minuten ist er fertig, der Teig. Seit es technische Enzyme und Backmischungen gebe, gebe es mehr Unverträglichkeiten. Heuck: „Das ist keine gute Entwicklung.“

"Cumpanum": Transparenz in der Backstube

Neben Bio-Zutaten setzt Heuck auf Transparenz: Die Kunden sollen den Bäckern bei der Arbeit über die Schultern schauen. Der Verkaufsraum ist nur durch Glasscheiben von der Backstube getrennt. „Wir haben nichts zu verstecken“, erklärt Heuck das Konzept, das auch wieder stärker für das Bäckereihandwerk sensibilisieren soll. Heuck geht es um „ehrliche Produkte“, die in hoher handwerklicher Qualität hergestellt werden sollen. Wieder wird er leidenschaftlich: „Heute geht doch fast nichts mehr ohne Maschinen. Der Teig muss dann den Maschinen angepasst werden. Also weicht die Qualität der Rationalität.“

Heuck will keine Maschinenführer, sondern Handwerker – neun seiner 24 Bäcker sind Meister. Die höheren Lohnkosten machen sich auch bei den Backwaren bemerkbar. Sie sind im Schnitt teurer als die der Konkurrenz. Heuck: „Gutes Brot erkennt man nicht am guten Preis“, sagt der zweifache Familienvater, der bei diesem Thema wieder emotional wird: „Es ist endlich an der Zeit, Verantwortung zu übernehmen.“

Er würde sich wünschen, dass mehr Handwerker im Bundestag sitzen und dort pragmatischere Entscheidungen anstoßen. Und darüber entscheiden, was auf den Tisch kommt.

Lesen Sie auch: