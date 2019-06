19.06.2019

Erfolgreiches Jahr für Wertachkliniken

Spendenaktionen und neue Kassenprüferin

Der Förderverein der Wertachklinik Schwabmünchen wählte auf seiner Jahreshauptversammlung Schwabmünchens dritte Bürgermeisterin, Christa Courvoisier, zur neuen Kassenprüferin. Der Posten war durch den Rücktritt von Armin Dittrich, der über zwei Jahrzehnte lang sein Amt ausführte, unbesetzt. Anschließend konnte Vorstand Dr. Peter Schmidt auf der Jahreshauptversammlung von einem erfolgreichen Jahr mit verschiedenen Spendenaktionen berichten. Mehr als 15000 Euro kamen im vergangenen Jahr zusammen, die in Klinikausstattung investiert wurden, beispielsweise ein mobiles Ultraschallgerät, ein Atemtestgerät für Nahrungsmittelunverträglichkeiten und ein Laryngoskop-Set für die Anästhesie.

Der Ärztliche Direktor Dr. Michael Küchle informierte die Mitglieder des Fördervereins über Neues und Aktuelles aus den Wertachkliniken und berichtete, man habe 2018 zum elften Mal in Folge ein positives Ergebnis erzielt. Außerdem stellte er noch einmal den neuen Chefarzt der Allgemein- und Viszeralchirurgie Dr. Pavel Zonca vor. Zum Schluss wies Küchle auf die Bewerber-Nacht für Pflegekräfte am Donnerstag, 27. Juni, von 18 bis 21 Uhr in der Wertachklinik Bobingen hin. Dort werde man die Besucher über den Pflegeberuf und die Arbeit an den Wertachkliniken informieren. (SZ)

