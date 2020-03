vor 39 Min.

Erfreuliche Entwicklungen beim Rabforum

Der Partnerschaftsverein freut sich über eigene Veranstaltungen und steigende Mitgliederzahlen

Auf einige erfreuliche Entwicklungen konnten die Verantwortlichen des Königsbrunner Rabforums um die Vorsitzende Irene Tarasenko bei der Jahreshauptversammlung zurückblicken.

So habe das Rabforum selbst Veranstaltungen organisiert, wie zum Beispiel einen Ausflug nach Geltendorf, den Stammtisch auf der Königsbrunner Gautsch, das Sommerfest des Rabforums sowie den Jahresabschluss im Infopavillon 955. Zudem nahmen Vertreter des Rabforums beim Empfang Vladimir Duvnjaks, Kroatiens Generalkonsul in Bayern, und an der Rabska Fjera auf der Insel Rab teil. Höhepunkt war aus Sicht von Irene Tarasenko die gemeinsame Fahrt nach Rab im September 2019 mit insgesamt 56 interessierten Personen. Auch die Entwicklung der Mitgliederzahlen sei erfreulich, da der Verein in 2019 auf 65 Mitglieder angewachsen sei.

Bürgermeister Franz Feigl betonte in seinem Grußwort die Bedeutung von Städtepartnerschaften und er gab einen kurzen Ausblick auf das Jubiläumsjahr der Städtepartnerschaft in 2021. Er dankte der Vorsitzenden und allen Mitgliedern für ihr Engagement. Claudia Neider, die Schatzmeisterin des Vereins, berichtete über die Finanzsituation des Vereins, die laut den beiden Kassenprüfern keinen Grund zur Beanstandung gäbe. Auch die vorzunehmende Satzungsänderung wurde einstimmig verabschiedet.

Zum Schluss der Sitzung gab Irene Tarasenko den Termin für die Rabreise 2020 bekannt: Diese soll von Sonntag, 13. bis Sonntag, 20. September, stattfinden. Anmeldungen sind ab sofort möglich. 2020 soll darüber hinaus wieder eine Radtour mit E-Bikes nach Geltendorf zum Alten Wirt stattfinden, das Sommerfest ist geplant für Samstag, 1. August, auf dem Gelände des Skiklubs. Im November feiert das Rabforum dann sein 25-jähriges Bestehen. (AZ)

Themen folgen