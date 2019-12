17:10 Uhr

„Erheblicher Mehrwert für Königsbrunn“

Der Wettbewerb für die neue Nutzung des Thermenareals ergibt einen klaren Sieger. Warum die Diskussion um das Projekt damit wohl noch nicht beendet ist

Von Hermann Schmid

Lange haben viele Königsbrunner der erst lange geschlossenen, vor einem Jahr dann abgerissenen Königstherme nachgetrauert. Jetzt können sie sich ein Bild davon machen, was künftig an diese zentrale Stelle der Stadt rücken soll. Im Foyer des Rathauses wurden am Montagabend die elf Arbeiten des Gestaltungswettbewerbs präsentiert, die zeigen, wie die von einer Mehrheit im Stadtrat beschlossene vielfältige Nutzung auf diesem Areal aussehen kann. Mit dem Stuttgarter Team aus Steimle Architekten sowie Möhrle + Partner Landschaftsarchitekten hat das Preisgericht auch einen klaren Sieger gekürt.

„Sehr spannend“ sei dieser Prozess gewesen, bekannte am Montag Bürgermeister Franz Feigl, einer der acht Sachpreisrichter aus der Kommunalpolitik. Die neunstündige Sitzung des Gremiums im Hotel Zeller sei für ihn auch eine sehr interessante Fortbildung in Sachen Architektur und Städtebau gewesen. Prof. Ruth Berktold, eine von neun Fachpreisrichtern, berichtete von einer „wahnsinnig netten und konstruktiven“ Atmosphäre. Von den elf eingereichten Arbeiten habe das Preisgericht in mehreren Rundgängen die nicht passenden nach und nach aussortiert. Schließlich blieben fünf Entwürfe in der engeren Wahl, von denen vier mit den je drei Preisen im Ideen- und im Realisierungsteil bedacht wurden. „Es waren sehr starke, aber auch sehr unterschiedliche Arbeiten dabei“, so Ruth Berktold. Letztlich entschied sich das Preisgericht aber fast einstimmig in beiden Wettbewerbsteilen für das Stuttgarter Team.

Die Architektin und Hochschullehrerin, die aus Kaufbeuren stammt, hält Steimles Forum-Gebäude aus neun Bauteilen unter verschieden hohen Pultdächern für sehr gelungen. Und die Idee, den Museumsteil unter die Erde zu legen, so sagte sie den Zuhörern, sei sehr feinfühlig und bringe „einen erheblichen Mehrwert für Königsbrunn“. Die Jury habe in ihre Bewertung aber auch reingeschrieben, was der Preisträger alles noch besser machen könne: mehr Licht, Luft und Sonne etwa sowie kurze Wege.

Keine neue Fassade für die Eishalle

Als einer der wenigen Teilnehmer hatte sich Thomas Steimle entschlossen, die Eishalle nicht mit einer neuen Fassade zu überformen sondern sie weitgehend zu belassen, damit sie, wie er sagte, „in Würde altern kann“. Sein Partner Professor Hubert Möhrle hob die besondere Situation in Königsbrunn hervor, die es ermögliche, „einen großen Landschaftspark als Gegenpart zur steinernen Stadt“ bis ins Zentrum zu führen. Das Preisgericht empfahl der Stadt einstimmig, die Verfasser der mit den ersten Preisen ausgezeichneten Arbeit mit den weiteren Planungsleistungen zu beauftragen. Über diesen „Auftrag im Fall der Realisierung“ werde in 2020 entschieden, so Bürgermeister Franz Feigl. Die Stadt könne allerdings nur eine abschnittsweise Realisierung finanzieren.

Am Rande der Präsentation konnte man auch wahrnehmen, dass die Auseinandersetzung um das Projekt innerhalb der Kommunalpolitik noch nicht vorbei ist. SPD-Fraktionsvorsitzender Florian Kubsch, der sich im Rat wiederholt ausführlich gegen den von der Mehrheit beschlossenen Weg ausgesprochen und für das Areal einen Gestaltungswettbewerb ohne alle Vorgaben gefordert hatte, hielt auch am Montag mit seiner Ablehnung nicht hinterm Berg und sagte dem Preisträger Thomas Steimle ins Gesicht: „Ihr Entwurf wird nicht gebaut werden, weil ihn sich die Stadt gar nicht leisten kann.“ Kubschs Argument: Bei (von ihm angenommenen) Baukosten von 30 Millionen Euro schlagen dann im Doppik-Haushalt der Stadt pro Jahr rund 800.000 Euro als Abschreibungen zu Buche, die die Stadt erwirtschaften müsse. Ansonsten werde der Haushalt nicht genehmigt.

Bürgermeister Franz Feigl, den unsere Zeitung darauf ansprach, sieht diese Darstellung der Haushalts-Konsequenzen nicht als schlüssig an. Außerdem plane er, das Forum, das sicherlich niemals Gewinn machen werde, in eine städtische GmbH auszulagern. Dort könne man Defizite anders behandeln als im städtischen Haushalt. Das gesamte Projekt Forum werde die Stadt sicher in Abschnitten umsetzen, so Feigl, und für die Finanzierung müsse man wohl über den Verkauf von städtischen Grundstücken im Zentrum nachdenken.

Lesen Sie auch:

So könnte das Ex-Königsthermen-Gelände künftig aussehen

Kommentar: Würdige Sieger, wichtige Fragen

Öffnungszeiten, Preise, Jury

Das sagen die Bürger