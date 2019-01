vor 22 Min.

Erinnern Sie sich noch an Frosty, den Schneemann?

Seit über 60 Jahren wird er besungen. Doch kein Kind denkt an ihn, wenn es einen Schneemann baut. Jetzt wünschen sich zwei Bobinger viele kleine Frostys.

Frosty? Der singende Cowboydarsteller Gene Autry machte 1949 erst „Rudolph, das Rentier“ zu einem Welterfolg, dann „Frosty, der Schneemann“. Letzterem setzten am Wochenende Andreas Schurr und Christina Sauer im Singoldpark in Bobingen ein Denkmal. In einem zweistündigen Workout, so schreibt unsere Leserin, wurde er am Samstag gebaut. An der sonntäglichen Nässe hatte er zwar schwer zun tragen, doch seien Erbauer übernahmen auch eine Patenschaft für ihn und hoffen aus ein langes Leben im Singoldpark. Er trotzt seiner Größe von etwa 1,50 Meter konnten ihm Wind und Wetter und auch das Schneegestöber am Samstagabend nichts anhaben. Der Wunsch der Paten: „Dass noch mehr Leute aus der Region dazu animiert werden, ihm ein paar kleine und große Freunde zu bauen.

Themen Folgen