vor 44 Min.

Erneut Brand bei Amazon: Polizei geht von Brandstiftung aus

Der Schaden an dem Logistikzentrum ist wohl höher als bisher angenommen.

Am Samstag brannte es im Amazon-Lager in Graben. Ein Millionenschaden entstand. Nun wurde erneut ein Brandherd gefunden. Die Polizei hat Hinweise auf Brandstiftung.

Nach dem Brand im Amazon-Lager in Graben am Samstag rechnet die Polizei jetzt mit einem noch höheren Schaden als zunächst vermutet. Bisher rechnete die Polizei mit einem Schaden bis zu einer Million Euro. Jetzt korrigierten die Beamten ihre Schätzung nach oben: Der Schaden liege bei etwa zwei Millionen Euro.

Nach Brand in Graben: Erneut Feueralarm bei Amazon

Am Mittwochmorgen ging bei Amazon erneut der Feueralarm los, in derselben Lagerhalle wie bereits am Samstag: Laut Polizei konnte der Brandherd aber schnell gefunden und gelöscht werden Dieser Brand verursachte wohl einen Sachschaden bis zu 10.000 Euro. Allerdings fand die Polizei bei dem erneuten Brand Hinweise auf eine vorsätzliche Brandstiftung. Deshalb ermitteln jetzt die Brandfahnder der Kripo Augsburg. (AZ)

