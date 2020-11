10:38 Uhr

Erneut wüten Vandalen in Bobingen – sie richten hohen Sachschaden an

Am Sonntagabend mussten Feuerwehr und Polizei ausrücken, weil es in der Jahnstraße brannte. Unbekannte hatten zwei Müllcontainer in Brand gesteckt.

Der Vandalismus in Bobingen nimmt kein Ende: Jetzt meldete die Polizei, dass in der Siedlung ein Schaukasten demoliert wurde.

Von Norbert Staub

Am Dienstagabend gegen 12.30 Uhr wurde der Schaden an dem Schaukasten in der Bobinger Siedlung neben der Bushaltestelle in der Winterstraße bemerkt. Unbekannte hatten mutwillig gegen die Glasscheibe des Kastens, in dem ein Stadtplan hängt, geschlagen, so dass diese zersprang. Einen konkreten Tatzeitraum konnte die Polizei nicht nennen. Der Schaden wird auf etwa 200 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Bobinger Polizei unter Telefon 08234/9606-0 entgegen.

Erst am Sonntagabend waren in der Nähe des Bobinger Rathauses Papiercontainer angezündet worden. Das Papier in den Containern stand lichterloh in Flammen, als die Bobinger Feuerwehr eintraf. Durch die starke Hitze wurden im näheren Umfeld des Rathauses und in der Jahnstraße auch ein Baum sowie der Asphalt der Straße beschädigt. Der Sachschaden wird auf rund 3.000 Euro geschätzt.

Über 10.000 Euro Schaden durch Vandalismus in Bobingen

Insgesamt summiert sich der Schaden durch den Vandalismus in Bobingen auf über 10.000 Euro. Unter anderem wurden Bänke zerstört, Scheiben zerschlagen, eine öffentliche Toilettenanlage demoliert und ein Insektenhotel angezündet.

