Erst rückwärts, dann vorwärts: Seniorin verursacht großen Schaden

Ein 82-jährige Autofahrerin hat auf dem Parkplatz eines Friedhofs in Königsbrunn massiven Schaden angerichtet. Weil ihr Fuß hängen geblieben war, drückte sie aufs Gaspedal.

Eine 82-jährige Autofahrerin hat auf dem Parkplatz des städtischen Friedhofs an der Wertachstraße in Königsbrunn bei Zusammenstößen hohen Sachschaden angerichtet. Wie die Polizei berichtet, wollte die Frau am Dienstag gegen 16.40 Uhr rückwärts aus ihrer Parklücke fahren. Dabei blieb sie nach eigenen Angaben mit dem Fuß zwischen Gaspedal und Fußmatte hängen. Dadurch beschleunigte sie enorm und krachte mit ihrem Auto gegen einen gegenüber geparkten Wagen. Der Aufprall war so heftig, dass das andere Fahrzeug um einige Meter versetzt wurde. Immerhin war dadurch die Rückwärtsfahrt der Seniorin gestoppt.

Senioren verursacht auf dem Friedhof-Parkplatz in Königsbrunn einen Schaden von 20.000 Euro

Damit sei das Unheil für die Frau aber nicht vorüber gewesen, berichtet die Polizei: "Der Frau gelang es allerdings dann, den Vorwärtsgang einzulegen, sodass ihr Fahrzeug nun plötzlich nach vorne schoss." Durch ihre ursprüngliche Parklücke ging die Fahrt hindurch, knapp an einem Baum vorbei und endete an einem massiven Zaunpfeiler.

Den Sachschaden schätzt die Polizei auf 20.000 Euro. Die Frau hatte immerhin das Glück, dass sie bei dem Unfall selbst nicht verletzt wurde. (adi)

