18.12.2019

Erstmals Musik beim „Bücherloben“

Die Gallusfrauen organisieren wieder einen Literaturabend – diesmal mit einem Glöckchen

Von Hieronymus Schneider

Das „Bücherloben“ der Gallusfrauen gehört nach fünf Jahren inzwischen schon zur Tradition im Dorf. Im Foyer des Gemeindezentrums zauberten sie wieder eine gemütliche Hüttenatmosphäre für die Vorleser, die ihre Lieblingsbücher präsentierten. Diesmal gab es einige Neuerungen.

Erstmals fand die Veranstaltung an einem Sonntagabend statt, die Zahl der Vorleser wurde von fünf auf sechs erhöht, und ein Glöckchen mahnte das nahende Ende der jeweiligen Lesezeit an. Die wichtigste Neuheit war aber die musikalische Umrahmung durch Monika Stapf und Georgy Heinecker mit Gesang und Gitarre. Mit dem Song „A Horse with No Name“ von America bot das Lehrer-Duo, das sich schon seit der eigenen Schulzeit kennt, gleich eine schwungvolle Ouvertüre.

Regina Hinz stellte die erste Leserin vor: Jana Nicolaus, von Beruf Erzieherin, las aus dem Buch „Im Jenseits ist die Hölle los“. Darin beschreibt der finnische Autor Arto Paasilinna, wie seine Hauptfigur bei einem Autounfall ums Leben kommt, aber in der jenseitigen Daseinsform alles mitbekommt, was weiter passiert. Beim Besuch seiner eigenen Beerdigung lernt er einen Geistlichen kennen, der ihm erklärt, dass die Toten nicht im Himmel, sondern unsichtbar mitten unter den Lebenden sind. Das Buch setzt sich in tröstlicher Weise mit dem Tod und dem Leben danach auseinander und hält viele Überraschungen bereit.

Ein eher sachliches Buch stellte dann Christoph Stuhler mit „Eckener, ein Leben für den Zeppelin“ vor. Dieses schon 1954 erschienene Werk ist nur noch als Antiquariat erhältlich. Es erzählt das Leben von Hugo Eckener, der mit dem Zeppelin die erste Deutsche Luftschiff AG gründete und nach dem Ersten Weltkrieg eine Zivilluftfahrt nach Amerika aufbaute, bis die Nationalsozialisten dem ein Ende bereiteten. Durch viele Dialoge ist das Sachbuch leicht lesbar und bringt einen Pionier der Luftfahrt ins Gedächtnis.

Cornelia Hiebl von der Buchhandlung Schmid schloss die erste Leserunde mit dem Roman „Rückwärtswalzer oder die Manen der Familie Prischinger“. Die Autorin Vea Kaiser beschreibt das Schicksal der Familie aus dem 23. Wiener Bezirk zwischen Selbstmitleid und dem Gefühl „Wir haben es überstanden“ mit einem Hang zur Transzendenz zu ihren Ahnen.

Mit dem Song „Lucky“ von Jason Mraz führte das Musikduo in die Pause und eröffnete die zweite Leserunde mit „Black Birds“ von den Beatles.

Der Rechtsanwalt Alexander Meyer stellte mit dem Buch „Ventoux“ von Bert Wagendorp die Geschichte einer holländischen Radfahrergruppe vor, die zusammen den berüchtigten Berg der Tour de France bewältigten, aber durch einen tragischen Unfall auseinandergerissen wurden. 30 Jahre später wiederholen sie ihr Abenteuer, um die Geschehnisse aufzuarbeiten. Alexander Meyer hat als passionierter Radfahrer und Spinning-Trainer einen besonderen Bezug zu dieser Geschichte.

Die bekennende Vielleserin Christiane Schöpf las aus dem zweibändigen Werk „Schwesterherz“ und „Bruderliebe“, einem spannenden Thriller der schwedischen Kriminalautorin Kristina Ohlson.

Den Lese-Reigen beendete dann der Musiker und Lehrer Georgy Heinecker mit dem Büchlein „Die Grammatik ist ein sanftes Lied“ des französischen Autors Erik Orsenna. In dieser Fiktion verselbstständigen sich die oft von Menschen missbrauchten Wörter zu eigenen Persönlichkeiten auf einer Insel. Die Nomen kaufen sich passende Adjektive wie Kleider in Kaufhäusern, und besonders missbrauchte Wörter müssen in Krankenhäusern wieder aufgepäppelt werden. Neben lustigen Wortschöpfungen wie „enthoffnet“ oder „frieseln“ gibt das Buch einen ganz neuen Blick auf die Bedeutung der Grammatik.

Zum „Bücherloben“ gehört auch, dass jeder Besucher ein Buch mitbringt, um es den anderen zu empfehlen. So ging der Abend beim gemütlichen Schmökern und Gesprächen bei einem Glas Wein noch lange weiter.