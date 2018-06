vor 19 Min.

Erstmals steht eine Frau an der Spitze

Der neu gewählte Vorstand der Königsbrunner Sozialdemokraten: Erstmals in 97 Jahren Geschichte steht mit Andrea Collisi eine Frau an der Spitze.

Die Mitglieder des SPD-Ortsvereins Königsbrunn haben Andrea Collisi als neue Vorsitzende gewählt. Auch bei weiteren Posten im Vorstand gibt es Veränderungen.

Bei der Jahreshauptversammlung des SPD-Ortsvereins Königsbrunn haben die Mitglieder einen neuen Ortsvorstand gewählt. Stadträtin Andrea Collisi folgt ihrem Fraktionskollegen Markus Wiesmeier, der die Partei vier Jahre geführt hatte und nun aus beruflichen Gründen in die zweite Reihe zurückgetreten ist.

In seiner Rede konnte Wiesmeier den Anwesenden eine positive Mitgliederentwicklung von zwölf Neueintritten im letzten Jahr mitteilen und gab einen kurzen Abriss über die Aktivitäten des vergangenen Jahres. Zum Verzicht auf eine erneute Kandidatur zum Vorsitz sagte er: „Die letzten vier Jahre als Vorsitzender, aber auch die Zeit davor als Stellvertreter waren sehr intensive und arbeitsreiche Jahre, in denen wir einiges geschafft haben und die mir dank des guten Teams im Vorstand sehr viel Spaß gemacht haben. Meine berufliche Veränderung erlaubt es mir künftig jedoch nicht mehr, mich so einzusetzen, wie ich es selbst als Vorsitzender von mir erwarte. Ganz werde ich mich aber nicht zurückziehen und bleibe gerne als Beisitzer dem Vorstand erhalten.“

Hohe Erwartungen und anstrengende Jahre

Andrea Collisi, welche die letzten vier Jahre stellvertretende Vorsitzende war, wurde von den SPD-Mitgliedern bei einer Enthaltung zur neuen Vorsitzenden gewählt. Erstmals in der 97-jährigen Geschichte des Ortsvereins steht damit eine Frau an der Spitze der Königsbrunner SPD. Darauf angesprochen, dass jetzt wohl eine hohe Erwartung und Bürde auf ihr ruhe, lachte sie und meinte: „Die nächsten Jahre werden anstrengend, das stimmt. Schließlich haben wir jetzt im Herbst mit der Landtagswahl, 2019 der Europawahl und letztlich der Kommunalwahl 2020 drei bedeutende Wahlen vor uns. Ich bin mir der Verantwortung bewusst, habe aber ein starkes Team, das mich unterstützt und begleitet und freue mich auf diese neue Aufgabe.“

Nach der Wahl unterstrich sie ebenfalls ihre Freude über den Schwung und die Begeisterung seitens der jungen Genossen wie das bewusste neue Engagement langjähriger Mitglieder: „Gerade nach der Niederlage auf der Bundesebene können wir nicht den Kopf in den Sand stecken. Für Bayern wünsche ich mir, dass die Sozialdemokratie wachsam und stark einem Rechtsruck entgegenwirkt. Mit diesem Ortsvereinsvorstand steht ein hoch motiviertes Team am Start“, sagte die neue Vorsitzende.

Peitzsch und Kubsch sind nicht mehr im Ortsvorstand

Auf die Erfahrung ihrer Stadtratskollegen und langjährigen Vorstandsmitglieder Wolfgang Peitzsch und Florian Kubsch verzichten zu müssen, bedauert sie sehr. 30 Jahre war Peitzsch in unterschiedlichen Funktionen, unter anderem als Vorsitzender, im Vorstand aktiv, Kubsch knapp 15 Jahre. Beide sind beruflich sowie in weiteren politischen Funktionen stark eingespannt, sodass sie diese Aufgabe von anderen aktiven Parteimitgliedern besser leistbar sehen. Ebenso schieden aus beruflichen und persönlichen Gründen Alexandra Beigl, Jasmin Abdel Ghany und Petra Fischer aus dem Vorstand aus.

Ganz neu in den Vorstand wurden Ingrid Haidle, Elke Nerb, Khaled Ahmed, Juan Safo und Stefan Zimmermann sowie nach vierjähriger Pause Bernd Maile gewählt. Er wird wie bereits zuvor das Amt des Kassenwarts bekleiden. Mit an Bord ist Benedikt Weilbacher als Vertreter der Jusos. Diese hatten sich im vergangenen Jahr unter Florian Bachmayr an der Spitze wieder gegründet. Da dieser im Ortsverein neben Stefan Niederkron neu zum stellvertretenden Vorsitzenden gewählt wurde, übernimmt der 16- jährige Gymnasiast diese Aufgabe. Neben den Wahlen konnten an drei Neumitglieder die Parteibücher überreicht werden. Sybille Peitzsch wurde für ihre 40-jährige Mitgliedschaft in der SPD geehrt. (AZ)