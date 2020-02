vor 34 Min.

Es darf gefeiert werden

Am Freitag steigt der Schwabmünchner Narrenabend. Dabei gibt es viel Tanz und Spaß, einiges Neues und zwei Rückkehrer

Von Christian Kruppe

Erst klatschen, dann mit den Füßen trampeln und zum Schluss mit einem lauten „Ohhh“ die Hände hochreißen. Das ist die „Menkinger Gaudirakete“ Die wird ab kommenden Freitag sicher das ein oder andere Mal gezündet. Denn die Narrenabende (Freitag, 14. Februar, und Samstag, 22. Februar, jeweils ab 19.30 Uhr) in der Stadthalle stehen wieder an.

Dafür hat sich das närrische Team um Schwabmünchens Obernarr Uli Weißenbach wieder kräftig ins Zeug gelegt. Mehr als 20 Aufführungen stehen an beiden Abenden auf dem Programm. Neben den drei Schwabmünchner Garden und den Showtanzgruppen des TSV begrüßen die Menkinger Narren auch wieder viele Gäste auf der närrischen Bühne. Und auch die können sich sehen lassen. Am Freitag geben sogar zwei Männertanzgruppen ihr Bestes. Zum einen die schon seit vielen Jahren für ihr tolles Ballett bekannten „Pfundingen“ vom Mittelstetter Faschingsklub, zum anderen kommt noch die im Vorjahr gegründete Männergarde der Untermeitinger Imhofia. Ein absoluter Höhepunkt wird der Auftritt der Showtanzgruppe aus Asbach-Bäumenheim sein. Die Nordschwaben sind für ihre spektakulären Choreografien bekannt.

Gespannt dürfen die Besucher auch auf den aktuellen Preisträger des Schwabmünchner Kulturförderpreises „Gran Cassa“ sein. Das Schlagwerkensemble sorgte schon im Vorjahr für stürmischen Applaus. Den dürfte es auch wieder für die humoristischen Einlagen geben. Neben „Christl vom Lande“, die schon Stammgast in der Stadthalle ist, wirft auch das Duo Reiß-Hämmerle wieder einen ironischen Blick auf das Jahr in Schwabmünchen. Wieder mit dabei sind die beiden Barbaras als „Lady Kracher“. Nach einem Jahr Schaffenspause werden die beiden Damen auch wieder ohne Gnade auf das Stadtgeschehen blicken. Kommende Woche verstärkt auch der „Loch Sepp“ die Abteilung Humor. Ein besonderer Höhepunkt wird auch wieder das Finale am Freitag bieten. Denn da wird wieder die Aitracher Lumpenkapelle für einen Belastungstest der Stadthalle sorgen. Am zweiten Narrenabend wird auch wieder der „Ehrenmenki“ verliehen. Wer diesmal dazu auf die Bühne darf, ist eines der bestgehüteten Geheimnisse des Menkinger Faschings.

Neben der Rückkehr der Ladykracher gibt es auch ein paar weitere Neuerungen. Für die Musik sorgt zum ersten Mal das „Duo Brillant“ und im Elferrat ist mit Thomas Hörl ein neues Gesicht dabei. Dabei ist er kein Unbekannter auf der Faschingsbühne, denn zusammen mit Freunden aus der Kolpingsfamilie sorgte er auch schon für die eine oder andere Einlage. Neu dabei ist auch Caspar Baur im Kostüm des „Menki“.

für die Narrenabende gibt es noch bei der Raiffeisenbank Schwabmünchen oder an der Abendkasse.

Themen folgen