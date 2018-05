Es fehlt überall an Fachkräften

Die Suche nach gut ausgebildeten Menschen wird immer schwieriger - auch auf dem Lechfeld. Das zeigt das Beispiel der Firma Siegmund.

Deutschland wird seit Jahrzehnten als das Land der Dichter und Denker bezeichnet. Das ist in unserer modernen Welt umso wichtiger, da unsere Volkswirtschaft nur bestehen kann, wenn sie sich auch in Zukunft als innovativer Vorreiter behauptet. Dazu braucht es aber motivierte und vor allem gut ausgebildete Menschen. Doch diese Fachkräfte werden zusehends Mangelware und von Unternehmen verzweifelt gesucht.

Lagerarbeit ist nur in einzelnen Fällen eine einfache Tätigkeit

Wie aus einer Analyse des Instituts der deutschen Wirtschaft Köln (IW) hervorgeht, fehlen den Betrieben inzwischen fast 315000 Fachleute. Gesucht werden vor allem IT-Fachkräfte, so auch bei der Firma Siegmund. Mindestens genauso schwierig ist die Suche nach Lagerarbeitern. Viele verbinden damit eine einfache Tätigkeit, die innerhalb weniger Tage oder gar Stunden erlernt werden kann. Das mag in einzelnen Fällen korrekt sein, doch wer schon einmal in einem Lager gearbeitet hat, weiß, dass mehr dazu gehört, als nur Artikel aus einem Regal zu nehmen und diese in einer Kiste zu verstauen. Das macht die Suche nach geeignetem Personal, angesichts einer vergleichsweisen geringen Bezahlung, aber nur noch schwieriger.

