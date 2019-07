19:30 Uhr

Es ist Abend und das Freibad ist voll

Das Mondscheinschwimmen in Bobingen wird zum großen Besuchermagneten. Auch oder gerade wenn es lange hell bleibt.

Es ist früher Abend mitten unter der Woche und das Freibad Aquamarin ist fast so voll wie an einem heißen Sonntagnachmittag im Hochsommer. In den Becken tummeln sich die Wasserratten und auf der Wiese sitzen die Besucher beisammen, stärken sich vor ihrem nächsten Sprung ins kühle Nass. Die Ape, die leckere alkoholfreie Cocktails anbietet, ist umlagert. Allein die schräg einfallende Sonne, die die Schatten immer länger werden lässt, verrät, dass es Abend ist.

Es kommen immer mehr

Und eigentlich sollte das Freibad auch langsam schließen, denn es ist 19.30 Uhr. Aber es kommen immer mehr Menschen ins Bad und suchen sich ein Plätzchen auf dem Rasen oder auf den Bänken.

Als Mondscheinschwimmen firmiert diese Sonderöffnung des Bobinger Freibades. Es wurde im Rahmen des Stadtjubiläums von Bäderverwaltung und dem Kulturamt organisiert. Zugleich ist es der Mondlandung vor 50 Jahren gewidmet.

Das Angebot stößt offensichtlich auf positive Resonanz, wie Bademeisterin Vivien Kurfer feststellt: „Jetzt, wo der Eintritt frei ist, kommen richtig viele Badegäste. Vorher waren es etwa 20, jetzt sind es schon mehr als zweihundert“, sagt sie. Zusammen mit ihrem Kollegen Andreas Harisch beobachtet sie das Geschehen im Wasser. Da herrscht ein buntes Treiben: Schwimmer, die ihre Bahnen ziehen. Andere, die einfach nur planschen und das Wasser genießen oder die, die mit Aquajogging-Gürteln ausgerüstet Wasser treten. An den Sprungtürmen wetteifern Mutige, wer sich am höchsten hinauf traut oder wer die verrücktesten Figuren springt. Manche kommen nach der Arbeit noch vorbei.

Der Mond kommt erst spät hinzu

Es ist offensichtlich, dass die Besucher die verlängerte Öffnungszeit genießen. Wie Familie Fehle mit drei Kindern, die sich am Beckenrand trocken rubbeln. „Das Mondscheinschwimmen ist eine sehr nette Idee. Da mussten wir einfach kommen“, sagen sie Und das Besondere daran ist, dass an diesem Tag Vollmond ist. Allerdings ist der erst später zu sehen, und die Sonne bleibt lange über dem Horizont. Doch die Abenddämmerung können die Besucher noch voll im Bad erleben.

Eigentlich sollte das Mondscheinschwimmen am 21. Juli, am Tag der Mondlandung vor 50 Jahren, stattfinden. Man entschied sich aber doch für das Datum des Vollmonds, weil der Anblick des vollen Mondes immer wieder faszinierend ist.

Den verlängerten Aufenthalt im Freibad genießen auch fünf Bobinger, die ein ganz besonderes Verhältnis zu „ihrem“ Aquamarin haben. Sie sind Stammgäste und haben Jahreskarten. Sie sitzen an einem der Tische und haben einen Aperol-Spritz vor sich. „Wir sind jeden Tag hier, manchmal sogar zweimal“, sagt Anja Rödig. Sie schwärmen regelrecht und nicken bestätigend, wenn Moni Deininger sagt: „Wir haben das schönste Freibad in der ganzen Region.“ Und eine Dritte aus der Runde, Petra Blaha-Mayer, berichtet, dass sie eigentlich gar keine weiten Fernreisen mehr unternimmt, sondern sich im Sommer im Aquamarin sehr wohl fühlt. Gemeinsam ist allen der Wunsch nach langen Badeabenden: „So etwas wie heute, müsste öfter stattfinden. Vielleicht mit Grillen, dass das Bad noch mehr als Freizeitmöglichkeit genutzt wird.“

