vor 22 Min.

Es ist wieder Gautsch

Bis 1. Juli wird gefeiert

Die Gautsch ist eröffnet. Bürgermeister Franz Feigl ließ am Freitagabend mit drei Schlägen das erste Bier im Krämmer-Festzelt fließen. Damit verlor er seine Wette gegen die zahlreich erschienen Besucher. Zwei Schläge wollte er diesmal schaffen. Als Verlierer steht er zu seinem Wetteinsatz und so wird die Maß am Sonntag, 1. Juli , zwischen 11 und 13 Uhr einen Euro weniger kosten. „Die Lumpenbacher“ sorgten bereits am ersten Abend für Stimmung. An diesem Samstag wird das WM-Spiel gegen Schweden im Festzelt auf einer Großleinwand übertragen. Die Showbühne präsentiert Rockmusik ab 16.30 Uhr. Für Rummelatmosphäre sorgen Fahrgeschäfte sowie zahlreiche Stände. Am Sonntag hat der Seemannschor einen Auftritt auf der Showbühne. (deen)

Themen Folgen