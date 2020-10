vor 31 Min.

Es nimmt kein Ende: Erneut Vandalismus im Bobinger Singoldpark

Immer wieder beschädigen Unbekannte im Bobinger Singoldpark Gegenstände, reißen Bänke aus der Verankerung oder zünden Insektenhotels an. Nun gibt es erneut Ärger.

Von Carmen Janzen

Der Vandalismus im Singoldpark in Bobingen nimmt kein Ende: In der Nacht auf Samstag haben Unbekannte einen Stromkasten in der Nähe des Kneippbeckens umgetreten. Der Schaden beträgt etwa 200 Euro. Die Polizei sucht Zeugen, Telefon 08234/96060.

Seit August häufen sich die Fälle in Bobingen

Seit August häufen sich die Fälle von Vandalismus in Bobingen. Trauriger Höhepunkt war zuletzt ein angezündetes Insektenhotel im Singoldpark. Jetzt reagiert die Stadt: Sie lobt eine Belohnung von 1.000 Euro aus für den ersten Hinweis, der zum Täter führt. Die bislang entstandenen Schäden beziffert die Polizei auf rund 12.000 Euro.

Georg Egger ist fassungslos: Unbekannte haben in Bobingen ein Insektenhotel angezündet. Bild: Anja Fischer

Die Vertreter der Stadt Bobingen sind nach eigener Mitteilung erschrocken über das Ausmaß der Gewalt und Aggressivität. Mutwillige Zerstörungswut werde in der Stadt nicht geduldet. Laut Polizei hätten die jüngsten Fälle eine neue Qualität erreicht.

Am vergangenen Wochenende hatten Unbekannte das Insektenhotel im Singoldpark und eine Mülltonne im Willi-Ohlendorf-Weg angezündet. In der Woche vorher wurden Bänke aus der Verankerung gerissen und in den Weiher geworfen. Die Scheiben einer Bushaltestelle wurden eingeschlagen und die öffentliche Herrentoilette im Rathaus beschädigt.

