00:32 Uhr

Etwas kleineres Laurentiusfest

In Bobingen wird auf dem Festplatz gefeiert

Von Elmar Knöchel

Corona hin, Corona her. An Laurentius gibt es in Bobingen ein Fest. So ist es auch dieses Mal. Das Fest findet in verkleinerter Form statt. Vom 14. bis 18. August stehen die Buden mit allerlei Köstlichkeiten auf dem Bobinger Festplatz. Täglich von 12 Uhr bis 20 Uhr kann man sich mit Hendl, Steckerlfisch, Bratwurst und natürlich auch Süßem versorgen.

Allerdings sind alle Speisen und Getränke nur zum Mitnehmen. Vor Ort darf weder gegessen noch getrunken werden. Der Veranstalter, Paul Müller, der bereits die „Gautsch to go“ in Königsbrunn gemanagt hat, will auf diese Weise ortsansässigen Marktbeschickern eine Möglichkeit bieten, doch noch etwas Umsatz zu machen. Ein schlüssiges Hygienekonzept wurde erarbeitet, das vom Ordnungsamt der Stadt Bobingen überprüft wird. Als Höhepunkt wird es dann am 15. und 16. August sogar noch einen Mini-Markt geben. Zwar nur mit wenigen Fieranten, trotzdem soll dadurch so etwas wie Marktstimmung aufkommen. Zusätzlich soll Ochs am Spieß angeboten werden.

Da nur wenige Marktbuden aufgebaut werden, kann der Festplatz durchgehend weiterhin als Parkplatz für die Besucher des Freibades genutzt werden. Trotz Beschränkungen ein kleines Stück Normalität erleben – das ist das Motto der Anbieter. Und natürlich hoffen sie darauf, dass die Bobinger sich auf das Angebot einlassen und ein kleines bisschen „Laurentiusmarkt-Gefühl“ mit nach Hause nehmen werden.

Themen folgen