vor 43 Min.

Existenzgründer: Wie die Hanfzentrale die Corona-Zeit übersteht

Seit einem Jahr bietet die Hanfzentrale in Königsbrunn Produkte rund um die Pflanze. Die Pandemie hat vieles geändert, optimistisch bleiben die Betreiber trotzdem.

Von Adrian Bauer

Zum einjährigen Bestehen gab es Hanfbrownies, weiteres Gebäck und einen selbst gemachten Hanfpunsch für die Besucher. Die Betreiber der Königsbrunner Hanfzentrale Nicolas, Adrian und Martina Meier sowie Christoph Schwarz wollten sich bei ihren Kunden bedanken und ein bisschen die Werbetrommel rühren. Die Feier fiel coronabedingt kleiner aus, man hat das Jubiläum nur im kleinen Rahmen beworben. "Aber es war trotzdem einiges los, viele Stammkunden haben vorbeigeschaut", sagt Martina Meier.

Bei den Betreibern überwiegt die Freude, das erste Jahr gut geschafft zu haben. Die Hanfzentrale verkauft eine große Palette an legalen hanfhaltigen Produkten, vom Brotaufstrich über Getränke bis hin zu Ölen mit Inhaltsstoffen der Pflanze, denen Heilwirkungen bei verschiedenen Beschwerden zugeschrieben werden. Die Zeit des Lockdowns sei nicht einfach gewesen, sagt Martina Meier: "Wir durften als Lebensmittelhändler zwar öffnen, da wir hier aber abseits vom Schuss liegen, kam kaum jemand."

Die Königsbrunner Betreiber suchen den Weg zu ihren Kunden

So beschloss die Betreiberfamilie, den Weg zum Kunden zu suchen. Ein Lieferdienst für Stammkunden im näheren Umkreis wurde ebenso auf die Beine gestellt wie ein Onlineshop. Beratungen bei Fragen gibt es online über die sozialen Medien und verschiedene Messengerdienste sowie telefonisch oder auf Wunsch sogar mit Hausbesuchen. "Wir versuchen, so oft wie möglich ansprechbar zu sein", sagt Nicolas Meier.

Wird Cannabis bald legal? 1 / 4 Zurück Vorwärts Gesetzeslage In Anlage I zum Betäubungsmittelgesetz ist Cannabis, mit 71 weiteren Drogen, als „nicht verkehrsfähiges Betäubungsmittel“ aufgeführt. Deren Anbau, Herstellung, Erwerb oder das Handeltreiben mit ihnen ohne entsprechende Genehmigung können mit bis zu fünf Jahren Freiheitsstrafe oder Geldstrafe bestraft werden.

Präzedenzfall Am 18. September 2019 stand ein 24-Jähriger in Bernau vor Gericht. Er war angeklagt wegen des Besitzes von 2,6 Gramm Marihuana. Mit der Begründung, das Verbot sei verfassungswidrig, lehnte der Mann eine Verurteilung ab. Amtsrichter Andreas Müller kam dem nach und beschloss, das Gesetz beim Bundesverfassungsgericht prüfen zu lassen.

Rechtsgrundlage Artikel 100 des Grundgesetzes erlaubt es jedem Richter, ein Gesetz, das er für verfassungswidrig hält, dem höchsten Gericht zur Prüfung vorzulegen. Diese Möglichkeit zu nutzen, dazu hatte unter anderem der Deutsche Hanf-verband aufgerufen.

Rechtsgeschichte 1994 hatte sich das Bundesverfassungsgericht erstmals mit dem Cannabisverbot befasst. Eine erste Anrufung von Richter Müller wurde 2004 abgelehnt.

Besonders schmerzt die Betreiber, dass es in diesem Jahr kaum möglich war, das Geschäft über Vorträge und Marktbesuche bekannter zu machen. Eigentlich wollte die Familie bei diversen Märkten einen Stand aufbauen und ihre Produktpalette präsentieren, sagt Nicolas Meier: "Wir haben einen Pavillon gekauft und ein großes Banner ausgedruckt. Letztlich aufgebaut haben wir es nur einmal." Auf Weihnachtsmärkten wollte man das Wintersortiment mit Tees, Hanflebkuchen und Punsch präsentierten.

Die Hanfzentrale will Imagepflege für ihr Produkt betreiben

Nicht zuletzt wäre die Marktpräsenz aber auch eine Chance gewesen, Imagepflege für die Nutz- und Heilpflanze Hanf zu machen. Durch die jahrelange Fokussierung auf die halluzinogene Wirkung und den Drogenmissbrauch seien die legalen Möglichkeiten, die der Hanf biete, verdrängt worden, sagt Nicolas Meier. Viele Neukunden kämen in den Laden mit grundsätzlichen Fragen zu den legalen Wirkungen der Pflanze. Gefreut hat sich die Familie, dass sich der Bundestagsabgeordnete Volker Ulrich bei einem Besuch über die Arbeit des Ladens informiert hat.

Nicolas Meier ist bestens informiert über die medizinischen Wirkungen, aber auch über die juristische Lage. Denn das legale Geschäft mit dem Hanf bleibt eine rechtliche Grauzone. Die Produkte dürfen zum Beispiel keine berauschende Wirkung durch den halluzinogenen Inhaltsstoff THC auslösen. Dennoch komme es in Läden immer wieder zu Durchsuchungen durch die Polizei, beispielsweise weil angeblich Produkte an Minderjährige abgegeben werden. In Königsbrunn gab es zur Erleichterung der Betreiber noch nie Ärger mit dem Gesetz. "Bei uns gibt es nichts, was einen Rauschzustand verursachen kann, und wir geben keine CBD-Produkte an Minderjährige ab", sagt Christoph Schwarz.

Wirksamkeit der CBD-Öle bleibt weiterhin umstritten

Den Hanfölen werden durch ihren Inhaltsstoff Cannabidiol (CBD) heilende Wirkungen bei verschiedenen Leiden nachgesagt - von Schlafstörungen bis zur Migräne. Allerdings ist die Wirkung unter Medizinern umstritten. Manche sagen, die enthaltene Menge der gesundheitsfördernden Inhaltsstoffe sei zu gering, um einen Effekt zu erzielen. Klinische Studien, die die Wirksamkeit bestätigen, gibt es nur sehr wenige. Die Verbraucherzentralen warnen zudem vor Produkten, bei denen die Grenzwerte überschritten werden.

Die Königsbrunner wollen ihre Kunden so gut wie möglich schützen. Man kaufe nur von bekannten Produzenten und gebe keine Heilsversprechen ab, sagt Nicolas Meier. Von ihren Produkten ist die Familie aber überzeugt: "Wir bekommen viele positive Rückmeldungen von Kunden, die berichten, dass sie besser schlafen oder dank der Produkte einige Tabletten weniger am Tag nehmen können", sagt Martina Meier.

Königsbrunner Hanfzentrale setzt auf mehr Produkte aus eigener Herstellung

In Zukunft möchten die Betreiber der Hanfzentrale noch mehr eigene Produkte anbieten. Im Angebot sind verschiedene Teemischungen, der Punsch und seit Kurzem auch eine Art Gin. Die Hanfblüten werden eingelegt und mazerieren im Alkohol, sagt Adrian Meier. Dadurch muss das Getränk nicht gebrannt werden und die ätherischen Öle und die anderen Inhaltsstoffe des Hanfs bleiben erhalten. Durch die Zusammenarbeit mit einem Arzt führt der Laden nun mehr medizinische Geräte wie Verdampfer. Zudem wurde die Palette für Tierbesitzer erweitert, die mit Ölen beispielsweise ihre Hunde behandeln.

Mit dem Stand der Dinge sind die Betreiber der Hanfzentrale insgesamt zufrieden. "Wir wollen unsere Firma weiter festigen und unser Sortiment aufbauen", sagt Nicolas Meier. Erst wenn das gelungen sei, könne man über Mitarbeiter oder gar eine Expansion nachdenken: "Aber erst einmal müssen wir die Krise gut rumbringen."

Lesen Sie auch:

Themen folgen