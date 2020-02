Extrembergsteigerin steht beim Frauentag ganz oben

Plus Helga Hengge berichtet beim Frauentag in Bobingen, wie jeder Visionen leben sollte. Die Münchnerin war bereits auf mehreren Achttausendern.

Es ist ein besonderes Jahr für den Internationalen Bobinger Frauentag. Seit 20 Jahren wird er in der Stadt gefeiert – diesmal am 7. März. Der programmlichen Vielfalt ist ein früherer Beginn geschuldet. Bereits um 14 Uhr öffnen sich die Türen für Vorträge, Lesungen und Vorführungen, wie Kulturamtsleiterin Elisabeth Morhard verrät. Sie ist mit dem Orga-Team die treibende Kraft hinter dem Frauentag.

„Ins Leben gerufen hat den Frauentag der damalige Kulturamtsleiter Reinhold Lenski gemeinsam mit einigen Stadträtinnen“, sagt sie. Schon die erste Veranstaltung sei begeistert angenommen worden, damals allerdings sei der Bobinger Frauentag noch sehr politisch geprägt gewesen. Das habe man im Laufe der Jahre geändert, habe immer wieder am Konzept gefeilt und habe mittlerweile die größte Veranstaltung dieser Art in der näheren und weiteren Umgebung.

Auch Männer sind willkommen

Durch das breit gefächerte Angebot habe der Frauentag das Potenzial, eine größere Menge an Besucher anzusprechen. Denn auch Männer sind zum Frauentag selbstverständlich willkommen, müssen aber damit rechnen, in der Unterzahl zu sein. Immerhin lockte der Abend in den letzten Jahren regelmäßig über 500 Frauen jeden Alters in die Singoldhalle. Auf vielfachen Wunsch wurde als Hauptrednerin noch einmal Helga Hengge verpflichtet, die Keynote Rednerin, Autorin und Extrembergsteigerin.

Sie berichtet diesmal über ihre Abenteuer auf den „Heiligen Bergen“ und wird wieder spektakuläre Bilder mit dabei haben. Hengges Vortrag erscheint unter dem Titel „Visionen leben“, der Hauptvortragsreihe des Bobinger Frauentag. Ein Vortrag von Rosemarie und Angelika Jürgens, die das Start-Up-Unternehmen „Little Bee Fresh“ gegründet haben und bio-zertifizierte Bienenwachstücher herstellen, fällt auch in diese Kategorie.

Unternehmerin des Jahres zu Gast

Einen dritten Hauptvortrag hält Ute Leube, Mitbegründerin der Bio-Marke Primavera und 2012 ausgezeichnet als „Unternehmerin des Jahres“ (Veuve Clicquot).

Um die Hauptvorträge wurde wieder ein vielfältiges Rahmenprogramm etabliert. Eine breitgefasste Themenpalette, die von Kindererziehung, über Klimapolitik, Schönheit und Balance reicht, soll Frauen aus allen Altersschichten ansprechen, wünschen sich die Organisatorinnen. Ihnen ist es wichtig, dass die Frauen in der Singoldhalle nicht nur einen schönen Abend verbringen, sondern auch einen Kopf voller Ideen und Anregungen mit nach Hause nehmen. Der Eintritt zum Frauentag ist frei.