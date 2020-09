29.09.2020

FDP sieht Wettbewerb als besten Klimaschützer

Die FDP-Mitglieder haben beim Bezirksparteitag in Königsbrunn über ihr Partei-Leitbild diskutiert. Dazu ging es um die Kandidaten für die Bundestagswahl.

Von Hermann Schmid

Gut vier Dutzend Delegierte aus 14 schwäbischen Kreisverbänden der FDP haben beim Bezirksparteitag in Königsbrunn ihren Bezirksvorsitzenden, den Rechtsanwalt Stephan Thomae aus Kempten, zu ihrem Spitzenkandidaten für die Bundestagswahl 2021 gewählt. Ursprünglich war geplant, unter den sechs schwäbischen Direktkandidaten eine Reihung zu beschließen, nach der sie auf der FDP-Landesliste platziert werden sollen. Da nicht alle Kandidaten fristgerecht nominiert wurden, konnte dies noch nicht umgesetzt werden.

Christian Toth, Vorsitzender des Kreisverbands Augsburg-Land, nannte im Gespräch mit unserer Zeitung als Ziel, seinen Kreistagskollegen Matthias Krause aus Klosterlechfeld auf Rang zwei hinter Thomae zu bringen. Der 29-jährige Krause war vor knapp zwei Wochen zum FDP-Direktkandidaten für die Bundestagswahl im Stimmkreis Augsburg-Land/Aichach-Friedberg gekürt worden. Er ist seit 2014 Vertreter der Gruppierung „Gemeinsam für Klosterlechfeld“ im dortigen Gemeinderat und seit zwei Jahren FDP-Mitglied. Bei den Kommunalwahlen im März errang der Finanz- und Immobilienunternehmer einen der beiden FDP-Sitze im Kreistag. In der Region ist Krause zudem bekannt als langjähriger Hofmarschall der Lecharia.

Schwäbische FDP-Politiker diskutieren ökologischeres Leitbild

Schwerpunkte des Bezirksparteitags waren die Aufstellung einer Liste mit möglichen Delegierten für den Bundesparteitag sowie eine Diskussion mit dem bayerischen Generalsekretär Dr. Lukas Köhler über das aktualisierte Leitbild der bayerischen Liberalen. Darin werden ökologische Themen stärker betont. „Wir sehen Wettbewerb als den besten Klimaschützer“, brachte es Stephan Thomae auf den Punkt: „Wirtschaftliche Anreize für klimafreundliches Verhalten bringen mehr als Verbote, die doch nur zu Umgehungsstrategien führen.“

Ein Thema am Rande des Parteitags war auch die überraschende Nominierung des 50-jährigen Rechtsanwalts Alexander Meyer zum Direktkandidaten für den Wahlkreis Augsburg-Stadt/Königsbrunn am vergangenen Donnerstag. Meyer war kurzfristig als Gegenkandidat zu Max Funke-Kaiser angetreten und hatte sich mit 25:11 Stimmen deutlich durchgesetzt. Der 26-jährige Funke-Kaiser war bereits 2017 als Direktkandidat angetreten und ist als Landesvorsitzender der Jungen Liberalen (Julis) landesweit aktiv.

Treffen in Königsbrunn als Testlauf für FDP-Landesparteitag

Der Kreisverband Augsburg-Land und die Königsbrunner FDP organisierten damit nach 2019 bereits zum zweiten Mal einen Bezirksparteitag. Mit einem klaren Schutzkonzept, unter anderem dem stündlichem Lüften des Saales, hielt man das für machbar. Die Teilnehmer registrierten sich per Handy und QR-Code. Man sehe diese kleinere Veranstaltung auch als Test für den Landesparteitag, der im November in Landshut stattfinden soll, so Stephan Thomae.

Lesen Sie dazu auch:

Themen folgen