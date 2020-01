vor 29 Min.

FDP unterstützt Martin Sailer

Die Partei stellt keinen eigenen Kandidaten für das Amt des Landrats auf

Gleich zwei Veranstaltungen an einem Abend standen für die FDP im Augsburger Land an: Zunächst wurde auf der Kreisjahreshauptversammlung in Königsbrunn ein neuer Schatzmeister gewählt und anschließend auf der Aufstellungsversammlung die Liste für die Kreistagswahl beschlossen.

70 Kandidaten sowie vier Ersatzkandidaten gehen für die FDP im Landkreis Augsburg an den Start. Die FDP Augsburg-Land verständigte sich darauf, in der bevorstehenden Kommunalwahl den amtierenden Landrat Martin Sailer (CSU) zu unterstützen und auf einen eigenen Kandidaten zu verzichten.

Angeführt wird die Liste des FDP-Kreisverbandes Augsburg-Land von dem 28-jährigen Matthias Krause aus dem FDP-Ortsverband Lechfeld. In seiner Ansprache zum Abschluss der Aufstellungsversammlung verwies der Kreisvorsitzende der FDP Augsburg-Land, Christian Toth, ausdrücklich auf die Vielfalt der antretenden Kandidaten: „Ich freue mich riesig, dass es uns gelungen ist, mit 70 Bewerberinnen und Bewerbern aus den unterschiedlichsten Berufen wie auch geografisch aus allen Richtungen des Landkreises eine volle Liste auf die Beine zu stellen. Ganz besonders freut es mich, dass gut ein Drittel unserer Kandidatinnen und Kandidaten dreißig oder jünger ist.“

Zuvor wurde auf der Kreisjahreshauptversammlung der aus Königsbrunn stammende Stefan Steinbach in geheimer Wahl einstimmig zum Schatzmeister des FDP Kreisverbandes Augsburg-Land gewählt. Der Vorstand des Kreisverbandes Augsburg-Land ist damit wieder vollzählig. (SZ)

