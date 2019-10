vor 21 Min.

FDP will mit voller Liste zum Ziel „3+“

Wie sich die Königsbrunner FDP für die Kommunalwahlen 2020 aufstellt und welche Themen man ins Zentrum des Wahlkampfs stellt.

Von Michael Ermark

Exakt dreißig Kandidaten werden zur Kommunalwahl im kommenden Frühjahr für die FDP/Bürgerforum in Königsbrunn antreten. Unter ihnen ist der im Juli nominierte Bürgermeisterkandidat Christian Toth. Am vergangenen Sonntag wurden nun auch die anderen Kandidaten in einer Blockabstimmung offiziell bestätigt.

Angeführt wird die Liste neben Christian Toth von Ilona Reeb, Christian Reeb und Oliver Hegglin auf den Plätzen eins bis vier. Gut gemischt ist die Liste dabei aus der Perspektive des Altersdurchschnittes: Denn es sind sowohl Rentner vertreten, als auch einige junge Kandidaten – Philip Kositzki, Listenplatz 11, ist beispielsweise erst 21 Jahre alt. Nicht mehr antreten wird der langjährige Kreis- und Stadtrat Manfred Buhl.

Ortsvorsitzende freut sich über erste volle Liste seit 1998

Ilona Reeb, die Ortsvorsitzende der FDP, unterstrich dabei, dass es für die kommende Kommunalwahl das erste Mal seit ihrem aktiven Mitwirken seit dem Jahr 1998 sei, dass die Liste mit 30 Personen voll besetzt sei. Bürgermeisterkandidat Christian Toth erklärte dies mit dem Weg, den die hiesige FDP gehe. Er sagte: „Wir machen in der FDP ganz viel richtig. Wir haben richtige und gute Ideen.“ Diese Ideen planen die Liberalen mit dem erklärten Ziel „3 +“ umzusetzen. 3 + bedeutet dabei nicht die Schulnote „befriedigend“, sondern die Strategie, mit einem Bürgermeister und mindestens drei Kandidaten im nächsten Stadtrat vertreten zu sein.

Ilona Reeb, Platz zwei auf der Kandidatenliste, erklärte ihre Pläne für die Zukunft der Brunnenstadt. Die generelle Forderung heißt laut Reeb, Königsbrunn müsse so gestaltet sein, dass die Königsbrunner sich wohl fühlen, sodass es sich auch lohne hier zu bleiben. Diese allgemeine Forderung führte sie näher aus: In erster Linie gehe es ihr darum, ein sinnvolles und vernünftiges Stadtzentrum zu errichten. Dazu komme ein geschicktes Verkehrskonzept.

FDP Königsbrunn hofft, dass mehr Räte ihr auch mehr Gehör bringt

Denn obwohl die FDP an der Königsbrunner Stadtregierung neben der CSU und den Grünen beteiligt ist, ist Reeb mit dem aktuellen Stand nicht zufrieden.

Mit mehr Stadträten, so erklärte sie, würde man auch im Stadtrat mehr Gehör finden. Auch deswegen würde das Konzept „3+“ angestrebt. Für die Zukunft sei die FDP noch für alles offen, bevorzugte Partner für eine Kooperation gebe es deswegen bislang nicht.

